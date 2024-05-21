Gölcükspor’da olağanüstü kongre kararı: Ormancıoğlu bırakıyor

KONGRE HAZİRAN’DA

Bölgesel Amatör Lig temsilcilerimizden Gölcükspor olağanüstü genel kurula gidiyor. Kırmızı siyahlı kulüpte genel kurulun ilk toplantısı 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 14.00 ile 17.00 arasında Gölcük Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi Toplantı Salonu’nda yapılacak. Ancak çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 5 Haziran 2024 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacak.

ORMANCIOĞLU ADAY OLMUYOR

Şimşekler, geride bıraktığımız sezon son maçta kazandığı galibiyetle ligde kalırken, 2024-2025 futbol sezonunda ilimizi yine Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek. Gölcükspor Kulübü’nden yapılan açıklamada olağanüstü genel kurul tarihleri açıklanırken, mevcut Başkan Fikret Ormancıoğlu’nun aday olmayacağı öğrenildi. Gölcükspor Kulübü’nün yeni sezona yeni bir başkan ve yönetimle yoluna devam etmesi bekleniyor.

GÜNDEM

1-Açılış ve yoklama

2-Divan Heyeti seçimi

3- Şehitlerimiz için Saygı duruşu ve istiklal marşı okunması

4- Yönetim Kururlu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider tablosunun okunması ve ibrası

5- Denetim Kurulu raporu okunması ve ibrası

6- Tahmini bütçenin görüşülüp karara bağlanması

7-Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 3 kişilik delege belirlenmesi

8- Yeni yönetim ve denetim kurulları seçimi

9-Dilek ve temenniler kapanış.