CHP'li gençlerden yas ilanına tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ölümü nedeniyle bir günlük millî yas ilan edildiğini açıkladı. Yas ilan edilmesine tepkiler de var . Bu tepkilerden birisi de CHP Kocaeli Gençlik Kolları Üniversite Komisyonundan geldi. CHP'li gençlerin paylaşımında "İdlip'te 36 Kahraman askerimiz ve daha nice kahraman askerimiz şehit edildiğinde yas ilan edilmemişti.'' ifadeleri yer aldı.