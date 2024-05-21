Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ölümü nedeniyle bir günlük millî yas ilan edildiğini açıkladı. Yas ilan edilmesine tepkiler de var . Bu tepkilerden birisi de CHP Kocaeli Gençlik Kolları Üniversite Komisyonundan geldi. CHP'li gençlerin paylaşımında "İdlip'te 36 Kahraman askerimiz ve daha nice kahraman askerimiz şehit edildiğinde yas ilan edilmemişti.'' ifadeleri yer aldı.
- Siyaset
CHP'li gençlerden yas ilanına tepki!
CHP Kocaeli Gençlik Kolları Üniversite Komisyonu İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ölümü nedeniyle ilam edilen yasa tepki gösterdi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.