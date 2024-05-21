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CHP'li gençlerden yas ilanına tepki!

CHP Kocaeli Gençlik Kolları Üniversite Komisyonu İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ölümü nedeniyle ilam edilen yasa tepki gösterdi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
CHP'li gençlerden yas ilanına tepki! mask
CHP'li gençlerden yas ilanına tepki!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ölümü nedeniyle bir günlük millî yas ilan edildiğini açıkladı. Yas ilan edilmesine tepkiler de var . Bu tepkilerden birisi de CHP Kocaeli Gençlik Kolları Üniversite Komisyonundan geldi. CHP'li gençlerin paylaşımında "İdlip'te 36 Kahraman askerimiz ve daha nice kahraman askerimiz şehit edildiğinde yas ilan edilmemişti.'' ifadeleri yer aldı.

CHP'li gençlerden yas ilanına tepki!
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21 May 2024 - 11:33 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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