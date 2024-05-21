Derince’de Bir İşletme Daha Hizmete Açıldı

Derince Yenikent Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Derince Park, B Blok, No: 48 adresinde faaliyetlerini sürdürecek olan Boşnak Börekçi Yenikent Şubesi’nin açılışı Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe’nin katılımıyla gerçekleşti. Cihan Öztürk ve Berzan Öztürk kardeşlerin Yenikent Mahallesi’nde hizmete sunduğu Boşnak Börekçisi işletmesinin açılışı dolayısıyla düzenlenen programa başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve bölge esnafı da iştirak etti. Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe açılış kurdelesini kestiği tesisin işletme sahiplerine ve Derince’ye hayırlı olmasını diledi.