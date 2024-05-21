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Kocaeli Bilnet Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi, 19 Mayıs coşkusunu yaşadı

Kocaeli Bilnet Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı

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Kocaeli Bilnet Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi, 19 Mayıs coşkusunu yaşadı mask
Kocaeli Bilnet Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi, 19 Mayıs coşkusunu yaşadı
Kocaeli Bilnet Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi, 19 Mayıs coşkusunu yaşadı
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Kocaeli Bilnet Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı. Okul yönetimi, veliler, öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen etkinliklerde, Atatürk'ün gençliğe verdiği önem bir kez daha vurgulandı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından tiyatro gösterileri, koro performansları ve çeşitli spor etkinlikleri düzenlendi. Öğrenciler tarafından sahnelenen tiyatro gösterileri, Atatürk'ün gençliğe ve spora verdiği önemi yansıtan temalarla izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Okul korosu ise birbirinden güzel şarkılarla kutlamalara renk kattı. Spor etkinlikleri ise öğrencilere eğlenceli vakit geçirme ve sportif yeteneklerini sergileme fırsatı sundu.

HER YIL BÜYÜK BİR HEYECANLA KUTLANACAK

Bu anlamlı gün, hem öğrencilerin Atatürk'ü anma bilincini pekiştirdi hem de gençlerin sporun ve sanatın önemini bir kez daha fark etmelerini sağladı. 19 Mayıs etkinlikleri, Kocaeli Bilnet Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi'nde her yıl büyük bir heyecanla kutlanmaya devam edecek.

Kocaeli Bilnet Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi, 19 Mayıs coşkusunu yaşadı
Kocaeli Bilnet Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi, 19 Mayıs coşkusunu yaşadı
Kocaeli Bilnet Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi, 19 Mayıs coşkusunu yaşadı

# büyük, Atatürk

21 May 2024 - 11:39 - Eğitim

Mahreç  Haber Merkezi

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