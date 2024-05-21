Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı

BAŞKAN GÖKÇE YALNIZ BIRAKMADI
Hac ibadetlerini yerine getirmek üzere Derince’den kutsal topraklara doğru yola çıkacak olan 85 hacı adayı için Derince Kent Meydanı’nda bir uğurlama programı düzenlendi. Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe de hacca gidecek olan vatandaşların bu özel günlerinde yanında olarak onları yalnız bırakmadı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların edildiği programda bir konuşma yapan Kafile Başkanı Kadir Korkmaz hacı adaylarına kutsal topraklarda yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler verdi.
KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANDILAR
Kent Meydanı’nda düzenlenen uğurlama programında bir konuşma yapan Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, “Bugün kutsal topraklara gidecek olan hacılarımız için çok özel bir gün. Hacca gitmek için uzun yıllar bekleyenler oluyor ama sonunda beklediğimize değiyor. Hepinizin sağlıklı bir şekilde gidip gelmenizi istiyorum. Allah ibadetlerinizi ve dualarınızı kabul etsin. Allah gitmek isteyip, bekleyenlere de nasip etsin inşallah” dedi. Başkan Gökçe’nin konuşmasının ardından hacı adayları dualarla kutsal topraklara yolcu edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.