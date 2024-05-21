Doğu Marmara’nın en büyük bilişim fuarı Kocaeli'de düzenlenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi himayesinde ve Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası paydaşlığında Kocaeli Üniversitesi, Bilişim Vadisi ve MARKA’ nın katkılarıyla 24-25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezinde ülkenin dört bir yanından sektörle ilgili uzmanlar, akademisyenler, öğrenciler, kamu ve özel sektör yetkilileri, meslek kuruluşları, sektörde ürün ve hizmet üreten firmalar ve çalışanlarının bir araya geleceği "Kocaeli Bilişim Fuarı" düzenlenecek. Düzenlenecek olan fuar öncesi bugün Maide Restoranda basın tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş katılım sağladı.

YAPAY ZEKAYA SORDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, “Madem yapay zeka öncülüğünde bir iş gerçekleştiriyoruz o zaman bunun aplikasyonunu kullanalım ve yapay zekaya soralım dedik. Kocaeli’deki bu fuarın ülkemize katkılarını sorduk. Bir konuşma metni hazırla dedim kendisi hazırladı. Bu konuşmayı ben yapay zekanın yapmasını istedim. Bu platformunda hala geliştirilmesi gereken yönü var hazirunu bilmiyor. Yapay zekanın geldiği nokta benimde kafamı kurcalıyor. Bu fuarda hem ülkemizi hem dünyayı nasıl değiştirecek, olumlu olumsuz etkileri nedir bunu tartışacağız.

BÖLGE İLLERİNİZİ BU FUARA DAVET EDİYORUM

Türkiye yüzyılının olmazsa olmazı, geçmişte sanayi devriminde olduğu gibi bunu da ıskalamamak için çalışacağız. 65 firma 1 banka 3 kamu kurumu var. Tüm Kocaeli’nin özellikle bölge illerimizi bu fuara katılmalarını davet ediyorum. Artık yapay zeka içinde olmayan hiçbir firma desteklenmiyor”

2 YIL EVVEL HAREKETE GEÇTİK

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “Ülkemizin üretim ve ticaret üssü Kocaeli’de kendimizin bilinirliğini artırmak için 2 yıl evvel harekete geçtik ve Kocaeli Fuarcılık A.Ş’y, kurduk. İlk fuarın bilim sektöründe olması da ayrı değere sahip. Pandemi ile dijitaldik sayesinde sektörün büyümesi hız kazandı. Bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirket ve çalışanların sayısı fazla. İlimizde bu anlamda avantajlara sahiptir. Yapay zekâ, siber güvenlik, simülasyon gibi konularla fuar açılacak. Ulusal ve uluslararası ölçekte sektör temsilcileri, akademisyenler kamu ve özel sektör temsilcileri aramızda olacaktır. Fuar süresinde teknolojik ürün ve hizmetler için indirimli satışlar olacaktır. Tüm vatandaşlarımızı bu fuara davet ediyorum” dedi.

MİLLETİMİZE FAYDA SAĞLAYACAK

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk “Burada Kocaeli Büyükşehir ve odalarımızla kurulan bu şirket inşallah çok önemli bir boyuta gelecek, ilimize fayda sağlayacak. Yapılacak olan fuar da ilimiz ve milletimize fayda sağlayacak” dedi

TEKRARLAMAK VE GELENEKSEL HALE GELMESİNİ İSTİYORUZ

MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, “Önümüzdeki 3 gün içinde büyükşehir öncülüğünde ve odalarımızla düzenlediğimiz bu fuarın bölgemize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Gerçekten bilişim , yüksek teknoloji , yapay zeka dünyada olduğu gibi bölgemizin de gündemi. Kocaeli sanayinin baş şehri. Böyle bir fuarın Kocaeli’de düzenlenmesi anlamlı. Tüm firmaları ve öğrencileri fuara davet ediyorum. Önümüzdeki yıllarda daha güçlü tekrarlamak ve geleneksel hale gelmesini istiyoruz”

BU KONULARDAN İMTİNA EDEMEZDİK

Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, “Artık çağımız nesneleri ve interneti aştı. Yapay zeka konuşulurken bu konulardan imtina edemezdik. Bu fuar ile bunu yapmayı hedefliyoruz” dedi.





BAŞARILI OLMASINI DİLİYORUM

Kocaeli Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Kemal Saraç, “Sürdürülebilirlik açısından bilişimin yeri malum. Biz de sanayi odası olarak üyelerimizle, gerekli desteği vermeye çalışan odayız. Bu vesile ile bu fuarın başarılı olmasını diliyorum” dedi.