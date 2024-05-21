İKM Başkanı Öztürk'ten çağrı! "TAHİR BAŞKAN OTOPARK SÖZÜNÜ TUTMALI"

Konuya ilişkin gazetemize konuşan İKM Başkanı Murat Öztürk, “Biz İzmit Kent Merkezi esnafları olarak oranın kesinlikle otopark olmasını istiyoruz sonuna kadar da savunuyoruz. Tahir Başkan’ın vermiş olduğu sözü de tutmasını istiyoruz” dedi.

İzmit Tepecik Mahallesi'nde bulunan ve tarihi yapılarından biri olan Sörler Okulu (Fransız Mektebi) önündeki Vergi Dairesi, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılmıştı. Temizlenen alana ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından mekanik otopark yapılması için Meclis’ten yetki alındı. Alana yapılmak istenen ve Koruma Kurulu'ndan onay çıkan otoparka, kent kamuoyundan itirazlar yükselmişti. Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamanın ardından İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Tepecik Mahallesi Muhtarı Ahmet Alkan’la birlikte Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse’yi ziyaret ederek projeye karşı olduklarını iletmişti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında Tarihi Sörler Okulu önüne mekanik katlı otopark yapılması ile ilgili itirazların değerlendirilme süresi uzatıldı.

BİRKAÇ ADAM ÇIKTI FOTOĞRAF VERDİ VATANDAŞ BURAYI İSTEMİYOR DEDİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından konuya ilişkin gazetemize konuşan İzmit Kent Merkezi (İKM) Ticari Dayanışma Derneği Başkanı Murat Öztürk konuşmasında şunları söyledi, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Bey burayı yıkarken meclisten aldığı onaydan burayı yıkacağını söyledi. İzmit en büyük sorunu trafik ve otopark sıkıntısı dedi. Burayı yıktıktan sonra otopark olarak yapacağım dedi. Bu durumu halk olsun esnaf olsun herkes bu süreç içerisinde bir sıkıntı çıktı mı çıkmadı. Birkaç adam çıktı birkaç resim verdi. Çıktı vatandaş burayı istemiyor dedi. İzmit’in trafik ve otopark sorununu çözmeyecek kişi benim için belediye başkanı değildir. Ben burada partizanlık yapmıyorum.

ESNAFLAR ORANIN OTOPARK OLMASINI ONAYLADI

İzmit’in adliyenin orada bir otoparkı vardı Esenler otogarı gibi oldu orası. Orası ben yapıyorum dedi. Biz karşı çıktı ona Vergi dairesini yıkıp otopark yapacağım dedi. Bu durum hoşumuza gitti. Arkasında bulunan Sörler Okulu yıkılamayacak bildiğim kadarıyla orası Kocaeli Turizm İl Müdürlüğü’ne verilecek. Bizim bir otopark sorunumuz var. İzmit’teki bütün esnaflar oranın otopark olmasını onayladı. Tepecik Mahallesi’nde 300-400 kişi oturuyor, bu insanlar arabalarını Ncity sahile bırakıyorlar. Sadece bu proje değil bunun gibi birkaç tane daha olsa otopark sorunu rahatlar. Biz İzmit Kent Merkezi esnafları olarak oranın kesinlikle otopark olmasını istiyoruz sonuna kadar da savunuyoruz. Tahir Başkan’ın vermiş olduğu sözü de tutmasını istiyoruz”