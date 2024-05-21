Kullar, Murat Aydın, Fahri Altıntaş ve koskoca profesör Levent Atalı üzerine…

Diğeri, bir maçtaki hakem hatasıyla hedef haline gelen Murat Aydın'a, anormal şekilde hakaret edilmesi, insanlığa sığmayacak şekilde aşağılanması. Her iki olayda da Kullar ve Murat Aydın karşı karşıya geldiler. Kullar Spor tesisleri, çalışmaları, alt yapıda art arta kırdığı rekorlarla, bırakın BAL’ı, 3. Lig’de bile değil, 2.Lig’de olması gereken bir takım görüntüsü çiziyor.

Ancak takım, BAL’dan Süper Amatör kümeye düştü. Kocaeli'yi temsil hakkını kaybetti. İlimtepe Futbol Kulübü'nün birleşmesiyle kurulan Kullar 1975 Spor, son on yıla baktığınızda kentin en önemli gelişme gösteren kulübüdür.

Kocaelispor’un hala bir tesisi yok, Kullarspor’un ise harika bir tesisi vardır. Sürekli gelişmeye devam ediyor. Bunun mimarı başkan Fahri Altıntaş'tır. Tabii ki belediye başkanlarının desteğiyle. Fahri Altıntaş, Başiskele Belediyesi'nde şehircilik ve çevre müdürü olarak görev yapıyor. Yani ilçenin odak noktalarına hakim.

Dolayısıyla şehir ve planlamacılık alanındaki çalışmaları Kullar’a yönlendirebiliyor. Bu bir avantaj. Başkan Yasin Özlü ile de ilişkisini sıcak tutarak, Tahir Büyükakın'a da projelerini gösterip destek alarak, orada anıt eserler yaptı.

Sık sık biz de tesislere gidip incelemede bulunuyoruz, sohbetler yapıyoruz. Toplantı salonları, konaklama yerleri olarak Kullar tesisleri, 3. Ligi bile aşmış durumda. Çevrede müsait araziye de sürekli sahalar yapılıyor. Yabancı takımlar gelip burada kamp uygulamasında bulunabiliyor.

Fahri Altıntaş bu sene de Kullarspor'un ligde tutunması için elinden geleni yaptı. Tabii ki bazı transfer hataları olsun, hoca değişikliklerindeki hataları olsun, bunlar yaşandı. Her kulüpte yaşadığımız şeyler. Nitekim yüksek bir puana rağmen küme düştü. İşte zurnanın zırt dediği yer burası. İki sezon önce Kocaelispor nasıl 44 puanla 1.Lig’den düşerken tarihe geçtiyse, Kullarspor da elde ettiği puana rağmen, saçma sapan BAL statüsü nedeniyle baraj maçı oynamadan küme düştü. Gölcükspor, son maçta ligde kaldı.

Fahri Altıntaş, son iki sezonda sürekli bu statü konusunda girişimler yapıyor. Şahidiz. Ali Düşmez ile bire bir konuşup bu saçma sapan statünün iptal edilmesi için çalışan Fahri Altıntaş, sonunda statünün bizzat kurbanı olurken, KASFKF Genel Başkanı Murat Aydın'ın bu noktada hiçbir şey yapmadığını iddia ediyor. Küme düşmelerinin sebebini Murat Aydın olarak gösteriyor.

Bu yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecektir. Çünkü bu sezon Kullarspor’un kaybettiği bir maçtan sonra, hakem konusundaki sitemlerini Murat Aydın'a iletmişti. Konuyla ilgili okur yorumlarından derlediğimiz haberimiz üzerine de, Murat Aydın bize tepki göstermişti. Her okur yorumunun yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda hemfikir olmadığımızı kendi dili döndüğünce anlatmıştı.

Halbuki biz okurlarımızın yorumlarını, hakaret içermedikçe gazetemizde yayınlarız. İsmi üzerinde okurun görüşüdür. Yine yazıyorum, hakaret olmadıkça. Ancak kimi kişiler, Yuvacık'ta maç seyreden Murat Aydın'a kalkıp, açık bir biçimde hakaret etmişlerdir. Kişiler bellidir. Söylenen sözler bellidir. Hiçbir şekilde tasvip edilmesi mümkün değildir. Bu noktada da Murat Aydın sonuna kadar haklıdır.

Fikirler beğenilir ya da beğenilmez. İnsanlar kendi görüşlerini söyleyecekleri, “her şeye rağmen özgür!” bir ülkede yaşıyorlar. Ama görüş söylemek farklı, hakaret etmek farklı şeylerdir. “Kötü söz sahibine aittir” diye çok güzel bir deyim vardır.

Fikirlerini mertçe, dürüstçe insanın yüzüne söylemek varken, arkasından konuşmak ya da uzak mesafeden adamın yüzüne küfür etmek en basitinden mertlik değildir. Murat Aydın böyle bir olay yaşamıştır. Kamera kayıtlarından veya bir başka şekilde bu kişiler bulunabilir.

Murat Aydın'ın, babasının da rahatsızlığı nedeniyle, o zor günlerinde ne kadar üzüldüğünü bilen biriyim. Kullarspor veya bir başka takımımızın statü yüzünden düşmesi olayı, bu yazının konusunun bir bölümüdür. Asıl diğer bölümü ise hata yapan insanlara hakaret edilmemesi üzerinedir.

Spor camiasında yine geçen hafta içinde Yaşar Can ve Engin Koyun arasındaki olayı yaşadık. Engin Koyun herhangi bir açıklama yapmadı. Ama aralarında sert bir diyalog geçtiği belli.

Kocaelispor'da en uzun süreli yöneticilik yapan tek isim olan Yaşar Can, şimdi başkanlık için veya tek liste için kolları sıvadı. Engin Koyun'un karşısına çıkıp aday olan, son derece kibar ve gerçek bir Kocaelisporlu gibi kongrede fikirlerini söyleyen, yarışan ve seçim sonrasında Engin Koyun'u gerçekten ve yürekten kutlayan Yaşar Can, bu kısa süre içinde neden bu hale geldi? İki şampiyonluk yaşatmış Kocaelispor'un başkanına “Stada gelme!”gibi sert çıkışlar yapacak en son adam Yaşar Can’dır…

Öfkeyle yazılmış ve artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini anlatan bir açıklamadır bu. Yaşar Can birçok yönetimin içinde bulunmuş, birçok yanlışı görmüş, hiç böyle bir çıkış yapmamıştır. Demek ki adam artık patlama noktasına gelmiş. Geçmiş yönetimlerde Yaşar Can'ın da hatalar içerisinde yer aldığını biliyoruz. Engin Koyun yönetiminde de Yaşar Can başkan vekiliydi. O zamanlar sesini çıkarmadı. Şampiyonlukta onun da katkısı vardır. Şimdi ise kötü gidişi gördüğü için açık bir şekilde aklına geleni söylemiş. Sözlerinin arkasında da duruyor. Bu da güzel. Ancak, yeni açıklaması yine uzlaştırıcı ve örnek alınması gereken bir açıklamadır.

Bugün manşette yayınladığımız haberdeki açıklamalar, Yaşar Can’a daha çok yakışıyor. Bu tarihi bir çağrıdır. Tek bir listede buluşulması isteği şu an için Kocaelispor'a yapılacak en büyük iyiliktir. Ancak o tek listeye seçilecek isimlerin içerisinde, ileride yönetimi ikiye bölmeye çalışacak kişiliksizler olmaması gerekir.

Çünkü camia yıllardır yapılan basit hatalar, ihanetler sonucunda, kime inanacağına şaşırmış durumda bulunuyor. Sürekli aldatılan kent insanı, Kocaelispor'dan bu şekilde soğumaya başlıyor. Güven azalıyor, yönetimin içindeki kavgalar, kulübün geleceği anlamında kimseye ciddi bir şey söylemiyor.

Bunun yanı sıra spor camiası içinde bir yıl içerisinde birçok iç kavgalar gördük. Murat Aydın ile Fahri Altıntaş arasındaki bu gerginlik de, doğal olarak camiaya zarar verir. Murat Aydın'ın çıkıp, bu noktada açıkça neler yaptığını veya neler yapamadığını söylemesi en doğru harekettir.

Murat Aydın, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun genel başkanıdır. Yani Kocaeli'deki amatör futbolun en başındaki isimdir. Ancak şu bilinmelidir ki, Kullarspor’un küme düşmesinden Murat Aydın kesinlikle keyif almaz. Öyle bir sadistliği yoktur. Bildiğim için söylüyorum. Fahri Altıntaş canının yanmasında sonuna kadar haklıdır. Bir kulübü bugünlere getirmek kolay bir şey değil. O tesisleri yapmak, BAL’da İzmit'e en yakın temsilci olmak gibi sorumluluklar vardır. Kullarspor’a en başta en yakın ilçe olan İzmit halkı sahip çıkmalıdır. Kullar, Başiskelelilerin zaten temsilcisidir. Ancak geçtiğimiz yıla kadar, Başiskele’de BAL takımlarının sayısının fazla olması, herkesin dikkatini çekmiştir.

Karamürsel tek takım, Gebze tek takım, bu sene amatöre düşen Darıca tek takım olarak ilçeyi temsil ederken, Başiskele, bu sene Yuvacık ve Kullarspor, geçtiğimiz yıllarda da Doğantepe ile üç kulüp halinde temsil edilmiştir. Bir ilçeye bir BAL takımı bile fazla gelirken, 3-4 BAL takımının olması, intihar gibi bir şeydi ve İlçede iki takımın da düşmesiyle, Başiskele’de BAL takımı kalmadı.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz:

Biz, il dışındaki rakiplerimizin bize yapamadığını, il içinde kendi kendimize yapıyoruz. Birlik, bütünlük oluşturalım diye beklerken, bırakın iki kardeş takım arasında birlik beraberliği, aynı takımın içinde bile siyasal kavgalar yaşanıyor. Belediyeler bol kaynak aktarıyor, ama bu paralar çarçur oluyor. Amatör dediğimiz kulüplerin içinde, bu kentin çocukları olmayan kişiliksiz kişiler, birçok 2.Lig kulübünden bile fazla parayı cebine koyup, çekip gidiyor. Elimde bir imkân olsa, amatör futbolda parayı direkt kaldırırım. Bir karar alır, amatör liglerde, olması gerektiği gibi, Kocaeli dışından hiç kimseyi oynatmam. Yaş sınırlaması da getiririm.

Birçok ünlü yıldız, amatör kümelerden yetişiyor. Merih Demiral Karamürsel İdman Yurdu’da dünkü çocukken, şimdi dünyanın zirvesinde yer alan futbolcular arasında bulunuyor.

Ağabeyinin oynatılmamasına kızan Kerem Aktürkoğlu, A takımda Selim’i oynatmadıkları için, Gölcükspor minik takımından ayrılıyor. Hisareynspor’a geliyor, amatörde gol rekorları kırıyor. Sonra gidiyor, bütün dünyaya meydan okuyan milli takımın en iyi oyuncuları arasında yer alıyor.

Diğer örnekleri de sıralayabilirim. Engin Öztonga Yeniköyspor'dan, Cihan Haspolatlı Boğaziçi Pişmaniyespor'dan yetişmiştir. Cem Sinan, Bekirderespor’un futbolcusudur. Hakan Arıkan, Karamürsel İdman Yurdu’nun kalecisiyken, milli takımın kalesine geçmiştir. Bu örneklerden yüzlercesini sayabilirim.

Kentin amatörünün yeniden toparlanması, üzerindeki ölü toprağını atması için bir amatör çalıştayı yapmayı öneriyorum. Bu çalıştayı Murat Aydın yapmalıdır. Bizim gibi 3-5 kişi kalmış gazeteci eskilerinin, amatörle ilgili söyleyecekleri çok şeyler olabilir. Ama gururumuz Profesör hocamız Levent Atalı'nın, benim önerimle yaptığı spor çalıştayını, Tahir Başkan'ın gözünün içine baka baka, bizi Kocaelispor masası yerine su kayağı masası ve güreş masasına koyup çalışma yapmamızı istemesi, gerçekten bir profesörce bir hareket değildir. Bahanesi de güzeldir. Prof. Atalı “Biz su kayağı ve güreşi canlandıralım istedik” dedi. Bence kendisi de inanmadı. Neyse o yine de KOÜ’de İzmitli olduğu için, bizim gururumuzdur. Burada, Kocaelispor masasında bizim olup olmadığımızın bir önemi yoksa, bunun ayıbı bizim değildir. Davet edilmeyen yere gidecek halimiz yok. Ama unutulmamalı ki, şu naçizane ağabeyiniz de iki lisans mezunudur. Yüksek lisansa hazırlanmaktadır. Bizden bir şey istenirse her zaman seve seve söyleriz. Ancak böyle bir davranış, bu öneriyi getirdiğimde son derece sıcak bakan Do. Dr.Tahir Başkan'ın dikkatini çekmiyorsa, bu işte bir yanlışlık var demektir. Ben 37 yılımı Kocaelispor için gururla ve seve seve harcamışım. 50 yıldan beri de kulübün içindeyim. Yaşım 58. Aynı şekilde diğer iki duayen arkadaşlarım, ömrünü Kocaelispor içinde çürütmüş. Bir kentte, benim önerimle bir Kocaeli Spor çalıştığı yapılıyorsa, o ömrünü harcamış iki gazeteci ustaya, dalga geçer gibi su kayağı veya güreş masasının verilmesi, en basitinden su kayağı ve güreşçilerin kendisine hakarettir. Araştırdığımda da, organizasyonu yapan birçok isim suçu birbirine attı. Ben sadece acıyarak gülümsedim.

Üzüldüm, ama kendi adıma değil, düzenleyenler ve böyle küçük hesaplar içerisinde olanlar adına üzüldüm. Hiç önemli değil. İşte bu kentin spora bakış açısını anlatmaya çabalıyorum. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Körfez’deki Altın Kiraz turnuvasında, ayaküstü konuştuğumda, “Sizinle bire bir konuşmak isterim, röportaj yapmak isterim” dediğimde, ilgisini çekmemiş olacak ki, “Kapımız açık, istediğiniz zaman kapıyı vurun girin!” diyerek, son derece politik bir söylemle bir anlamda “Gelmeyin!” demek istemiştir. Bu da kendi sorunudur. Bizim amacımız üzüm yemektir, bağcıyı dövmek değil. Kentin üniversiteyle bir arada bir spor çalışması yapmaması, en büyük handikaptır. Bunu burada bir kez daha dile getirmek istiyorum.

Başta yazdığım gibi, Kullarspor’un böylesi bir tesis kurduktan sonra amatöre düşmesi, tez konusu bile olabilir.

Hep söylüyorum:

Kocaeli'de başarı cezasız kalmaz…