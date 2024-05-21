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Eczacıbaşı Kocaeli’de Türkiye şampiyonu oldu

2023-2024 Sezonu Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası için ilimizde mücadele eden İstanbul şampiyonu Eczacıbaşı Yıldız Kız takımı, grup etabından finale kadar bütün maçlarını puan vermeden kazanarak finale yükseldi. Finalde de V.Bank’ı 25-13, 27-25 ve 25-19’luk skorlarla 3-0 mağlup ederek yenilgisiz şampiyonluğunu ilan etti.

İhlas Haber Ajansı
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Eczacıbaşı Kocaeli’de Türkiye şampiyonu oldu mask

SÜREKLİ BASKIN OYNADI

Karşılaşmanın başından sonuna kadar etkili servisleriyle dikkat çeken turuncu-beyazlılar, hem defanstaki hem de hücumdaki etkili oyunuyla maç boyuncu üstün performans sergiledi. 18 sayıyla 2008 doğumlu Megi Bislimi ve 2007 doğumlu Eslem Yılmaz karşılaşmanın en skorer isimleri oldu. Öte yandan takım kaptanı Ece Esepaşa, etkili defans ve servis karşılamasıyla ve pasör Irmak Nil Akpınar maç boyunca akıl dolu pas dağılımıyla galibiyetin kazanılmasında önemli rol oynadı. Turuncu-beyazılar, maç boyunca 19 servis ve 3 blok sayısı elde etti.

ECZACIBAŞI:3-VAKIFBANK:0

Salon: Kocaeli Şampiyon Hasan Gemici

Eczacıbaşı: Irmak****, Megi****, Eylül Naz****, Defne****, Eslem****, Mina****, Ece (L)****, Derin****, Kübra****, Zeynep****

V.Bank: Duru**, Aylin**, Güz**, Ceylin**, Ceyda**, Begüm**, Melike Naz (L)**, Melis Nida (L)**, Melis**, Zeynep**, Ajsa**, İrem**, Zeynep**

Setler: 25-13, 27-25, 25-19

Süre: 81 dakika (22, 33, 26)

# dikkat, oldu

21 May 2024 - 12:30 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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