Eczacıbaşı Kocaeli’de Türkiye şampiyonu oldu

SÜREKLİ BASKIN OYNADI

Karşılaşmanın başından sonuna kadar etkili servisleriyle dikkat çeken turuncu-beyazlılar, hem defanstaki hem de hücumdaki etkili oyunuyla maç boyuncu üstün performans sergiledi. 18 sayıyla 2008 doğumlu Megi Bislimi ve 2007 doğumlu Eslem Yılmaz karşılaşmanın en skorer isimleri oldu. Öte yandan takım kaptanı Ece Esepaşa, etkili defans ve servis karşılamasıyla ve pasör Irmak Nil Akpınar maç boyunca akıl dolu pas dağılımıyla galibiyetin kazanılmasında önemli rol oynadı. Turuncu-beyazılar, maç boyunca 19 servis ve 3 blok sayısı elde etti.

ECZACIBAŞI:3-VAKIFBANK:0

Salon: Kocaeli Şampiyon Hasan Gemici

Eczacıbaşı: Irmak****, Megi****, Eylül Naz****, Defne****, Eslem****, Mina****, Ece (L)****, Derin****, Kübra****, Zeynep****

V.Bank: Duru**, Aylin**, Güz**, Ceylin**, Ceyda**, Begüm**, Melike Naz (L)**, Melis Nida (L)**, Melis**, Zeynep**, Ajsa**, İrem**, Zeynep**

Setler: 25-13, 27-25, 25-19

Süre: 81 dakika (22, 33, 26)