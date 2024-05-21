Mümkünse bir daha kulübün önünden bile geçme!

“HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER”

İsveç'in Hammarby takımından satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanan Breeze İbrahima Fofana, bu sezon 14 maçta forma giyerken, gol ve asist üretemedi, bol ceza yedi, uzun süre sakat kaldı. Fofana mart ayında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapamıştı. Altayıl Ceyhun Gülselam’ı ısırarak üç maç ceza alan ve körfez’i dünyaya rezil eden Fofana, sosyal medya üzerinden ayrılığı şu sözlerle duyurdu…

“BÖYLE BİR SON İSTEMEDİM, ALLAH KARAR VERDİ”

“Zor ama öğrenme dolu bir sezondu, Böyle bir son istemedik ama Allah karar verdi. Başından sonuna kadar bizi destekleyen taraftarlarımıza ve acısıyla tatlısıyla bize verdiğiniz sevgi için teşekkür ederim. Şahsen takıma çok yardımcı olamadım. Bu harika kulüpte yaşadığım ve öğrendiğim her şey İçin Allah'a şükrediyorum. Bir kez daha sonsuz teşekkürler..."