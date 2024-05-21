Yaşar Can’dan tarihi çağrı: “Ortak liste yapalım”

“SEVDAMIZ İÇİN BİRLİKTE HAREKET EDELİM”

Kocaelispor’un yeni başkanın belli olacağı seçimli kongrenin ikinci ayağına 18 gün kaldı. 9 Haziran’da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak kongre öncesi, mevcut başkan Recep Durul’dan başka bir aday çıkmadı. Geçtiğimiz sezon başında başkanlığa adaylığını koyan en uzun süreli Kocaelispor yöneticisi Yaşar Can, ortak liste çağrısında bulundu. Can “ Şehrin en büyük sivil toplum kuruluşu, bizi birbirimize bağlayan en önemli unsuru Kocaelispor diyoruz. Yine 2-3 liste çıkarmaya çalışıyoruz. Gelin ortak liste yapalım. Tüm şehrin işadamları, yöneticileri bir araya gelerek sevdamız için birlikte hareket edelim” diyerek tarihi bir çağrıda bulundu.

ORTAK AKLI KULLANARAK BİRLEŞELİM

Can tarihi çağrısında şu görüşlere yer verdi: “Nefsimize yenilerek, koltuk sahibi olmaya çalışarak değil, Kocaelisporumuz için birlikte ortak aklı kullanarak birleşelim. Başarı sadece para vermek veya futbol ekibini iyi kurmakla olmuyor. Önümüzde birçok örnek mevcut. Bizler ayrılarak değil, birleşerek büyüyelim, şampiyonluklar yaşayalım. Ortak liste yaparak seçim kazanmak için birkaç oyu olanları değil, gerçek Kocaelisporluları yönetime seçelim. Var mısınız birlikte yönetmeye? Takımı, yönetimi, taraftarı, şehri birleşerek ortak hayalimiz olan camia olarak hak ettiğimiz Süper Lig’e kalıcı olarak geri dönmeye?

“BİRLİKTE OLMAYA VAR MISINIZ?..”

Can sözlerini şöyle tamamladı: “Başka takımı olanları değil, gerçek Kocaelisporlu olanları görev başına getirmeye, yeni Orhan Görsenler, Bahri Yavuzlar ortaya çıkarmaya, verdiği parayı borç değil, feda olsun diye hibe edenleri bulmaya, görevi bırakırken alacağım var diye hırsız gibi kulübün kasasına el uzatanları bu camiadan uzak tutmaya, doğduğu şehrin takımını değil, yaşadığı şehrin takımını ruhunda hissedenleri seçmeye var mısınız? Adaylar, adaylık açıklamasını yapmadan önce birlikte olmak için çaba göstersin. Tek gerçek aşk Kocaelispor.”