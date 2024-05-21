2. Küme’de yarı final maçları belli oldu

KURA ÇEKİLDİ
2. Küme’de play - off heyecanı sürüyor. Geçtiğimiz hafta oynanan maçlar sonrasında 7 takım yarı finale kalmıştı. Kura çekimi sonrasında Asarköyspor direkt olarak finale çıkmaya hak kazandı. Geriye kalan 6 takım ise aralarında maç yapacak.
İŞTE EŞLEŞMELER:
İzmit Vezirçiftliği – Yeşilovaspor
Çayırova B. Eğitim ve SK - Y.Serdar
MollafenariSPOR – Turgutspor
Gölcük Asarköy (DİREKT FİNALDE)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.