21 May 2024 - 12:59- Spor G:

2. Küme’de yarı final maçları belli oldu

Amatör Lig 2. Küme Play - Off yarı finali maçları, KASKF merkez binasında çekilen kura sonucunda belli oldu. Kurada bay çeken Asarköy, 1.Lig’deki Sakaryaspor gibi direkt finale yükseldi.

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2. Küme’de yarı final maçları belli oldu mask

KURA ÇEKİLDİ

2. Küme’de play - off heyecanı sürüyor. Geçtiğimiz hafta oynanan maçlar sonrasında 7 takım yarı finale kalmıştı. Kura çekimi sonrasında Asarköyspor direkt olarak finale çıkmaya hak kazandı. Geriye kalan 6 takım ise aralarında maç yapacak.

İŞTE EŞLEŞMELER:

İzmit Vezirçiftliği – Yeşilovaspor

Çayırova B. Eğitim ve SK - Y.Serdar

MollafenariSPOR – Turgutspor

Gölcük Asarköy (DİREKT FİNALDE)
# eğitim

21 May 2024 - 12:59 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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