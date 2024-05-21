2. Küme’de yarı final maçları belli oldu

KURA ÇEKİLDİ

2. Küme’de play - off heyecanı sürüyor. Geçtiğimiz hafta oynanan maçlar sonrasında 7 takım yarı finale kalmıştı. Kura çekimi sonrasında Asarköyspor direkt olarak finale çıkmaya hak kazandı. Geriye kalan 6 takım ise aralarında maç yapacak.

İŞTE EŞLEŞMELER:

İzmit Vezirçiftliği – Yeşilovaspor

Çayırova B. Eğitim ve SK - Y.Serdar

MollafenariSPOR – Turgutspor

Gölcük Asarköy (DİREKT FİNALDE)