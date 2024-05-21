Tarihi zirveyi gören altın fiyatları geriledi

ABD'de faiz indirimi beklentileri ve güvenli liman varlıklara talebi artıran jeopolitik gelişmelerle dün tarihi zirveyi gören altın fiyatları, doların gücünü korumasıyla geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.45 gerileyerek 2,414.70 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %1 düşüşle 2,414.00 dolara geriledi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 2.482 TL, satış 2.504 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 2.446 TL. 58 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 21 Mayıs 2024 Salı günü 25.040 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 4.160 TL, satış 4.245 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 4.148 TL. 97 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 17.122, satış 17.295 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 16.901 TL. 394 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 8.316 TL, satış 8.486 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 8.296 TL. 190 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 16.810 TL, satış 16.979 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 16.593 TL. 386 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 16.770, satış 16.940 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 16.556 TL. 384 TL yükseliş gerçekleşti.

Ekonomi uzmanlarının 21 Mayıs 2024 altın yorumları: Ons altın 2450 doları test ettikten sonra dün kar satışlarıyla beraber bu sabah 2420 dolar seviyelerinde yatay seyrediyor. Ortadoğu’da gerginliğin artması halinde yeniden yükseliş hareketleri görülebilir. Kurda geri çekilme devam ederken Hazine Bakanı Şimşek dün “TCMB döviz almasaydı, TL muazzam bir şekilde değer kazanacaktı” açıklamasında bulundu.

Teknik olarak ilk destek noktası 2500TL takip edilirken bu seviye altında ve 2490TL diğer destek bölgeleri izlenebilir. Yükselişlerde ise 2510TL seviyesi üzerinde kalıcılık gerçekleşmesi durumunda ilk direnç seviyesi 2520TL daha yukarda ise 2530TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.

Kaynak: SÖZCÜ