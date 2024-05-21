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İYİ PARTİ GEBZE İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

İYİ Parti Gebze ilçe başkanı Uğur Demir istifa etti

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İYİ PARTİ GEBZE İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ mask

İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Uğur Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yaklaşık 1 yıldır sürdürdüğüm İyi Parti Gebze İlçe Başkanlığı görevinden işlerimin yoğunluğu nedeniyle istifa ediyorum.

Beni bu göreve layık gören ve bu süreçte destekleriyle beni yalnız bırakmayan İl başkanımız Sn. Nusret Acur’a, Milletvekilimiz Sn. Lütfü Türkkan’a ve İlçe Yöneticilerimize teşekkür eder bundan sonra görev alacak arkadaşlara başarılar dilerim."
# medya, ilçe

21 May 2024 - 13:16 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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