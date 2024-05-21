İZMİT'TE İNTİHAR GİRİŞİMİ! KENDİNİ KÖPRÜDEN AŞAĞI ATTI

Olay, dün akşam saatlerinde İzmit Fatma Seher Köprüsünde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre 22 yaşındaki Y.G., üst geçide gelerek bir anda korkuluklara tırmandı ve kendini aşağı bıraktı. Meydana gelen olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beton zemine düşen gencin hızla ilk müdahalesini yapan ekipler, 22 yaşındaki Y.G.’yi, tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken Y.G.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.