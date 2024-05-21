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İZMİT'TE İNTİHAR GİRİŞİMİ! KENDİNİ KÖPRÜDEN AŞAĞI ATTI

İzmit’te 22 yaşındaki bir genç, köprüden üst geçitten atlayarak canına kıymak istedi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesi devam ediyor

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İZMİT'TE İNTİHAR GİRİŞİMİ! KENDİNİ KÖPRÜDEN AŞAĞI ATTI mask

Olay, dün akşam saatlerinde  İzmit Fatma Seher Köprüsünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre 22 yaşındaki Y.G., üst geçide gelerek bir anda korkuluklara tırmandı ve kendini aşağı bıraktı.  Meydana gelen olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve   sağlık ekipleri sevk edildi. Beton zemine düşen gencin hızla ilk müdahalesini yapan ekipler, 22 yaşındaki Y.G.’yi, tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken Y.G.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
# İntihar, genç, İzmit, sağlık, tedavi, polis

21 May 2024 - 13:18 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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