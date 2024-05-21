Öz Sağlık İş Sendikası Kocaeli Şubesi, Kadın Üyeleriyle Buluştu

ŞEHİT ANNELERİ VE FİLİSTİN’DE KATLEDİLEN KADINLAR ANILDI

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kongrede üyelerinden tam destek alan Öz Sağlık İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Sedat Balkan ve Şube Yönetimi, dün akşam Gölcük Kongre Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte kadın üyeleriyle bir araya geldi. Program, Filistin’de katledilen kadınlar ve tüm şehit annelerimiz anısına saygı duruşunun ardından okunan istiklal marşı ile başladı.

Kadın Komitesi Başkanı Nazlı Kartal, kadın üyeleri temsilen yaptığı konuşmada, böylesine anlamlı bir organizasyonun düzenlenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Kocaeli Şube Başkanı Sedat Balkan ve yönetim ekibine teşekkürlerini iletti.

Başkan Sedat Balkan ise konuşmasında sendika çalışmaları ve etkinlik hakkında bilgiler vererek düzenlenen program ile üyelerin çalışma hayatındaki stresini azaltmayı ve motivasyonlarını arttırmayı hedeflediklerini kaydetti.

“AİLE BAKANLIĞINDA YİNE YETKİLİ SENDİKAYIZ”

Balkan “Bu akşam siz değerli üyelerimizi aramızda görmekten dolayı çok mutluyuz. Sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda en büyük ve en güçlü sendika olan Öz Sağlık İş Sendikası olarak Aile Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde kamu çerçeve protokolü ile ilgili çalışmalarımızı titizlikle sürdürmekteyiz. Çok şükür ki Aile Bakanlığında her dönem olduğu gibi bu dönem de yetkili Sendikayız. Kamu Çerçeve Protokolüne uyarlı yeni dönem toplu iş sözleşmemizi de en iyi şekilde yapacağız. Bu akşam düzenlediğimiz bu anlamlı etkinlik ile de siz değerli üyelerimizin çalışma hayatında yaşadığı stresini azaltmak, belli konularda farkındalığı arttırmak ve motivasyonu arttırmayı hedefledik. Böylesine güzel ve anlamlı bir etkinliğe yoğun katılımınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum” diye konuştu.

GÜLPEMBELİOĞLU TELEKONFERANS İLE BAĞLANDI

Öz Sağlık İş Sendikası Genel Merkez Kadın Komitesi Başkanı Tuba Gülpembelioğlu ise programa telekonferans yöntemiyle katılarak kadın üyelere günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma gerçekleştirdi.

ÇİÇEK VE PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Konuşmaların ardından Psikolog Angela Örge tarafından kadın üyelere "Kadının Benlik Saygısı ve Özgüven" konularında bilgiler aktarıldı. Ayrıca "Filistinli Anneler" konusuna da değinildi. Öz Sağlık İş Kocaeli Şube Başkanı Sedat Balkan, Psikolog Angela Örge'ye katkılarından dolayı çiçek ve plaket takdim etti.

Programda günün anısına hazırlanan pasta kesimi yapıldı, ikram ve hediyeler dağıtıldı. Ardından, kadın üyeler canlı müzik eşliğinde keyifli bir gece geçirdi.