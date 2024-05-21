Derince Ertuğrul Gazi Bulvarına üstyapı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl 1 kilometrelik asfaltı ve yaya kaldırımları yenilenen Derince Ertuğrul Gazi Bulvarının kalan 2 kilometrelik kısmında da üstyapı yenileme çalışmalarına başlandı. Derince Yenikent, Çınarlı ve Fatih mahallerine ulaşımın sağlandığı Ertuğrul Gazi Bulvarında reglaj çalışmaları yapılarak pürüzlü zeminlerde dolgu ile istenilen eğim kazandırıldı.

YOL ÇİZGİLERİ ÇEKİLECEK

Derince Ertuğrul Gazi Bulvarında, yolun temelini oluşturan plent miks temel serimi sonrası asfalt serim çalışmalarına başlandı. Eskiyen, bozulmaların meydana geldiği eski asfalt trimer kazısı ile söküldü. Ertuğrul Gazi Bulvarında ihtiyaç görülen, bozulmaların olduğu kısımlarda yaya kaldırım yenileme çalışmaları da yapılarak bulvarda yaya ve araçlar için konfor ve güvenlik sağlanacak. Asfaltlama çalışmasının tamamlanması sonrası yol çizgileri de çekilecek bulvarda trafik akışı düzenli ve kontrollü hale gelecek.