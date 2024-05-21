- Yaşam

Derince Ertuğrul Gazi Bulvarına üstyapı

Derince Yenikent, Çınarlı ve Fatih mahallerine ulaşımın sağlandığı Ertuğrul Gazi Bulvarının üstyapısı Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Derince Ertuğrul Gazi Bulvarına üstyapı mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl 1 kilometrelik asfaltı ve yaya kaldırımları yenilenen Derince Ertuğrul Gazi Bulvarının kalan 2 kilometrelik kısmında da üstyapı yenileme çalışmalarına başlandı. Derince Yenikent, Çınarlı ve Fatih mahallerine ulaşımın sağlandığı Ertuğrul Gazi Bulvarında reglaj çalışmaları yapılarak pürüzlü zeminlerde dolgu ile istenilen eğim kazandırıldı.

YOL ÇİZGİLERİ ÇEKİLECEK

Derince Ertuğrul Gazi Bulvarında, yolun temelini oluşturan plent miks temel serimi sonrası asfalt serim çalışmalarına başlandı. Eskiyen, bozulmaların meydana geldiği eski asfalt trimer kazısı ile söküldü. Ertuğrul Gazi Bulvarında ihtiyaç görülen, bozulmaların olduğu kısımlarda yaya kaldırım yenileme çalışmaları da yapılarak bulvarda yaya ve araçlar için konfor ve güvenlik sağlanacak. Asfaltlama çalışmasının tamamlanması sonrası yol çizgileri de çekilecek bulvarda trafik akışı düzenli ve kontrollü hale gelecek.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, güvenlik

21 May 2024 - 13:46 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.340.729 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL