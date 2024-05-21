İzmitli Bilim İnsanı Dağdeviren KYÖD Onursal Üyesi oldu

Adının verildiği İzmit Belediyesi Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’nin açılışı için Başkan Hürriyet’in konuğu olan Prof. Dr. Canan Dağdeviren, KYÖD’ü ziyaret etti. KYÖD Başkanı Uğur Saral, Prof. Dr. Canan Dağdeviren’e KYÖD Onursal Üyeliği için teklif götürürken Dağdeviren de bu teklifi büyük bir memnuniyetle kabul etti.

“KOCAELİ’NİN HAYATIMDA ÇOK BÜYÜK BİR ÖNEMİ VAR”

Prof. Dr. Canan Dağdeviren, “Bu güzel üyelik teklifinizi büyük bir memnuniyet ve onurla kabul ediyorum. Kocaeli’nin benim hayatımda çok büyük bir önemi var. Her ne kadar burada doğmasam da burada büyüdüm. Üniversiteye burada hazırlanmıştım. İzmit’e çok sık gelirdik.

“FATMA HANIM TÜM KADINLARA ROL MODEL”

Fatma Hanım’ın vizyonunu daha da yakından dinlemek benim için çok anlamlı. Özellikle bir kadının bu kadar zorlu şartlar altında tekrar başkan olmasından ve yapmak istediği şeyleri büyük bir cesaret sunduğu için bir kadın olarak kendisine teşekkür etmek istiyorum. Tüm kadınlara bir rol model. Dernekte bulunmak da ayrıca kıymetli. Her şey için çok teşekkür ederim. Hepinizi bilimin olanca ateşiyle kucaklıyorum” dedi.

“CANAN HOCAMIZI TEKRAR AĞIRLAMAK İSTİYORUZ”

Başkan Hürriyet, “Canan Hocamızı; hayat hikayesini, azmini ve başarını daha geniş kitlelere anlatabileceği bir etkinlikte ağırlamak isteriz. Üniversitede kendisini dinlerken mest olduk. Çok keyif aldık. Bir sonraki gelişinde genç yaşlı herkesin kendisini dinlemesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.