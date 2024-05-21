Körfezli Burak, 1. Akdeniz Kick Boks Şampiyonu oldu

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Burak Güneş Büyükler Point Fight 63 kg’da rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Kilosunda 7 sporcuyu geride bırakarak birincilik madalyasını alan Güneş’in rakipleri arasında geçen yıl Türkiye Şampiyonası’nda derece yapmış sporcular bulunuyordu.
Diğer taraftan bayanlarda da Körfez Gençlerbirliği sporcusu ve aynı zamanda cimnastik antrenörü olan Sinem Karakaynak da tecrübeli ve zorlu rakipleri arasında sıralamaya girerek uluslararası müsabaka alanında tecrübelerine bir yenisi ekledi. Körfezli başarılı kick boksçuları maçlara hazırlayan Körfez Gençlerbirliği antrenörü Musab Yaman’da sonuçlardan büyük mutluluk duyduklarını belirterek sevincini sporcularla paylaştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.