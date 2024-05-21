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Belediye Personeli kalbine yenik düştü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeli Fikret Karakuş hayatını kaybetti

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Belediye Personeli kalbine yenik düştü mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi'nde eski vardiya amiri olan 62 yaşındaki Fikret Karakuş geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Fikret Karakuş, yarın (22 Mayıs Çarşamba) son yolculuğuna uğurlanacak.

21 May 2024 - 14:34 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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