Uzman Diyetisyen Arzık, aşırı tuz tüketiminin zararlarına dikkat çekti

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak tuz tüketiminin günlük ortalama bir çay kaşığını geçmemesi gerektiğine değinen Uzman Dyt. Safiye Arzık ‘Kan basıncı seviyesinin en önemli belirleyicisi, diyetle alınan sodyum yani tuz miktarıdır’ ifadelerine yer verdi.

Fazla tuz tüketiminin hastalıklara davetiye çıkardığını vurgulayarak yemeklerin piştiği esnada da tuz eklenmemesi gerektiğinin altını çizen Dyt. Arzık, “Dünyada ölümlerin yarıdan fazlasına bulaşıcı olmayan hastalıklar neden olurken; bunların %30’unu kalp-damar hastalıkları oluşturmaktadır. Bu hastalıklar için en önemli değiştirilebilir risk faktörleri; aşırı tuz tüketimini de kapsayan sağlıksız beslenme, fiziksel aktivite yetersizliği, sigara kullanımı ve alkol kullanımıdır. Yüksek kan basıncı (hipertansiyon), kalp-damar hastalıklarının en önemli risk faktörüdür. Kan basıncı seviyesinin en önemli belirleyicisi, diyetle alınan sodyum yani tuz miktarıdır. Yüksek sodyum (günde 2 gramdan fazla) ya da tuz (günde 5 gramdan fazla) tüketimi; yüksek kan basıncı, artmış kalp hastalıkları ve inme riski oluşturur. Bu sebeple Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından ‘’az ama iyotlu tuz’’ önerilmektedir.

Bir kişinin günlük olarak kullandığı tuz miktarı 5 gram (1 tepeleme çay kaşığı veya 1 silme tatlı kaşığı) geçmemelidir. Besinlerin doğal bileşiminde sodyum bulunması nedeniyle hazırlama ve pişirme sırasında mümkünse tuz eklenmemelidir” dedi.

‘Masada yemeklere tuz ilavesi yapılmamalı ve masadan tuzluk kaldırılmalıdır’ ifadesi ile tuz kullanımına ilişkin açıklamalarını sürdüren Uzman Dyt. Safiye Arzık sözlerine şöyle devam etti, “Besin sanayiinde kullanılan ve genellikle ambalajlı besinlerin içerik etiketinde yazan mono sodyum glutamat, sodyum nitrat, sodyum bikarbonat, sodyum sitrat vb. tüm sodyumlu bileşiklerin tüketimine dikkat edilmelidir. Hazır soslar (soya sosu, ketçap, barbekü sos, salsa sos, hardal, vb.), atıştırmalıklar (cips, patlamış mısır,vb.), tuzlanmış kuruyemişler, salamura edilmiş besinler, doğal/doğal olmayan mineralli içecekler yüksek miktarda tuz içermeleri nedeniyle az tüketilmelidir. Tuz yerine doğal lezzet artırıcılar (soğan, sarımsak, baharatlar, limon, sirke vb.) kullanılmalıdır.