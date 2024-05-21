Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Mayıs ayı meclis toplantısında dikkat çeken olaylardan biri Derince Belediyesi iştiraklerinden olan Çenesuyu AŞ markalı suların yer almamasıydı. Bugünkü meclis toplantısında Sapanca menşeli Mila marka su dağıtıldı. Duruma CHP'li Belediye Başkanı Sertif Gökçe tepki göstermişti. Gökçe'ye bir destek de Hürriyet'ten geldi. Bugünden itibaren İzmit Belediyesi tarafından işletilen Gülümse Kafeler'de Çenesuyu satışı başladı.
21 May 2024 - 14:49- Gündem Güncelleme:
Gülümse Kafeler artık Çenesuyu satacak!
Büyükşehir meclisinde tartışma konusu olan Çenesuyu'na Hürriyet'ten destek geldi. Gülümse Kafeler'de Çenesuyu satışı başladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Derinceli - Adam sorarlar daha önce neden satmadım o zaman Kocaeli'nde ürün degilmidi
Tamer Oğul Paşa - Yerli ve milli suyumuz.İzmitte ÇENESUYU İçilir
Bedrii - Kocaeli Büyükşehir ihalesini çenesuyu alamadı diye yaygara çıkartan arkadaşlar 5 yıl izmit belediyesi hamidiye suyu aldı sattı neden sesiniz çıkmadı milli duygularınız şimdi mi kabardı
Ismayilmaz - bunca zamana kadar neden cenesuyu satmıyordun demezler mi_?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.