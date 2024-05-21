21 May 2024 - 14:49- Gündem G:

Gülümse Kafeler artık Çenesuyu satacak!

Büyükşehir meclisinde tartışma konusu olan Çenesuyu'na Hürriyet'ten destek geldi. Gülümse Kafeler'de Çenesuyu satışı başladı

Cihat Polat
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Gülümse Kafeler artık Çenesuyu satacak! mask
Gülümse Kafeler artık Çenesuyu satacak!
Gülümse Kafeler artık Çenesuyu satacak!
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Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Mayıs ayı meclis toplantısında dikkat çeken olaylardan biri Derince Belediyesi iştiraklerinden olan Çenesuyu AŞ markalı suların yer almamasıydı. Bugünkü meclis toplantısında Sapanca menşeli Mila marka su dağıtıldı. Duruma CHP'li Belediye Başkanı Sertif Gökçe tepki göstermişti. Gökçe'ye bir destek de Hürriyet'ten geldi. Bugünden itibaren İzmit Belediyesi tarafından işletilen Gülümse Kafeler'de Çenesuyu satışı başladı.

Gülümse Kafeler artık Çenesuyu satacak!
Gülümse Kafeler artık Çenesuyu satacak!
Gülümse Kafeler artık Çenesuyu satacak!
# Çenesuyu, Gülümse Kafe, İzmit belediyesi, Derince Belediyesi, işbirliği, dikkat, tepki, chp, Meclis

21 May 2024 - 14:49 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

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Yorumlar

(4)
04

Derinceli - Adam sorarlar daha önce neden satmadım o zaman Kocaeli'nde ürün degilmidi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Mayıs 15:31
03

Tamer Oğul Paşa - Yerli ve milli suyumuz.İzmitte ÇENESUYU İçilir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Mayıs 15:19
02

Bedrii - Kocaeli Büyükşehir ihalesini çenesuyu alamadı diye yaygara çıkartan arkadaşlar 5 yıl izmit belediyesi hamidiye suyu aldı sattı neden sesiniz çıkmadı milli duygularınız şimdi mi kabardı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Mayıs 15:18
01

Ismayilmaz - bunca zamana kadar neden cenesuyu satmıyordun demezler mi_?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Mayıs 15:02
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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