Gülümse Kafeler artık Çenesuyu satacak!

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Mayıs ayı meclis toplantısında dikkat çeken olaylardan biri Derince Belediyesi iştiraklerinden olan Çenesuyu AŞ markalı suların yer almamasıydı. Bugünkü meclis toplantısında Sapanca menşeli Mila marka su dağıtıldı. Duruma CHP'li Belediye Başkanı Sertif Gökçe tepki göstermişti. Gökçe'ye bir destek de Hürriyet'ten geldi. Bugünden itibaren İzmit Belediyesi tarafından işletilen Gülümse Kafeler'de Çenesuyu satışı başladı.