KOÜ'lü öğrenciden “Kendini Geliştir, İngilizce'ni Pekiştir” projesini hayata geçirdi

Kocaeli Üniversite-Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Ve Tanıtım bölümü öğrencilerinden Zeynep Buse ŞAHİN, Halkla İlişkiler Kampanyası dersi kapsamında “Kendini Geliştir, İngilizce’ ni Pekiştir” projesini hayata geçirdi. “Ne, Ne Zaman, Nerede, İngilizce Her Yerde” sloganı ile 14 hafta boyunca 4. Sınıf öğrencilerine İngilizce ders veren Zeynep Buse, toplamda 1.333 dakika online ders işleyerek önemli bir projeye imza attı. Bunun yanı sıra, Proje dersi kapsamında alanında başarılı isimler ile bir araya gelen Zeynep Buse; Oyuncu Ferit AKTUĞ ve Sefa TANTOĞLU, tiyatrocu Tuğçe KARABAYIR ve Cem URAS ile keyifli röportajlar gerçekleştirdi.
Zeynep Buse ŞAHİN, Kocaeli Üniversitesi – Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Oğuz YAVUZYILMAZ tarafından 2012’de kurulan ve onun öncülüğünde sosyal sorumluluk alanında faaliyetlerine devam eden “Anı Elinde Tutanlar” topluluğu altında böyle anlamlı projeleri hayata geçirmekten duyduğu mutluluğu da dile getirdi. Bu imkanı ona sağladığı için proje koordinatörü hocası Sayın Oğuz YAVUZYILMAZ’a, online derslerine katılan tüm öğrencilerine ve röportaj teklifini geri çevirmeyen çok değerli isimler; Ferit AKTUĞ, Sefa TANTOĞLU, Tuğçe KARABAYIR ve Cem URAS’ a teşekkürlerini iletti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.