KOÜ'lü öğrenci, "Ana Dilin Önemli, Türkçenin Gelişmesi" projesini hayata geçirdi

“Söz Uçar, Türkçe Kalır” sloganıyla 14 hafta boyunca 7. Sınıflara Türkçe dersleri veren Ayşenur, toplamda 1.289 dakika online ders işleyerek önemli bir projeye imza attı. Bunun yanı sıra, Proje dersleri kapsamında başarılı isimler ile bir araya gelen Ayşenur Şahin; Oyuncu Selahattin TAŞDÖĞEN, Sermet YEŞİL ve Nejat UYGUR ile keyifli röportajlar gerçekleştirdiler.

Ayşenur ŞAHİN, Kocaeli Üniversitesi – Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Oğuz YAVUZYILMAZ tarafından 2012'de kuruldu ve onun öncülüğünde sosyal sorumluluk alanında faaliyet gösteren, devam eden “Anı Elinde Tutanlar” sistemi altında bu tür anlamlı projeler hayata kazandırılan mutluluk da dile getirildi. Bu imkan ona destek için proje koordinatörü hocası Sayın Oğuz YAVUZYILMAZ'a, çevrimiçi etkinliklere katılan tüm etkinliklere ve röportaj tekliflerini geri çevirmeyen çok değerli isimler; Selahattin TAŞDÖĞEN, Sermet YEŞİL ve Nejat UYGUR'a teşekkürlerini iletti.