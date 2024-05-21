TBB seçimleri yapıldı! İşte Kocaeli'yi temsil edecek isimler

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası yeni dönemde Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi’nde Kocaeli’yi temsil edecek üyeler, Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleşen seçim ile belirlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığında yapılan seçim toplantısında katip üyeliklerini ise nüfusu en fazla olan 2 ilçe belediye başkanı olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz gerçekleştirdi.

OYLAMA YAPILDI

Oylamaya göre Kocaeli’yi Türkiye Belediyeler Birliğinde temsil edecek 3 Belediye Başkanı ve 10 meclis üyesi seçilecek. Seçimin liste ile yapılmasına oybirliği ile karar verilirken, AKP sarı liste ile CHP ise beyaz liste üyelerini belirledi. İki listede yer alan Belediye Başkan adayları aynı isimler olurken meclis üyesi listesinde isimler farklı olarak listelerde yer aldı.

SARI LİSTE KAZANDI

324 meclis üyesini oy kullandığı seçimler sonucunda AKP Sarı Listesi 211 oy alırken CHP’nin Beyaz listesi 111 oy aldı. 2 oy ise gerersiz sayıldı. Böylece Türkiye Belediyeler Birliği Meclis üyeleri belirlenmiş oldu.

AKP’NİN LİSTESİ:

Belediye Başkanları: Ahmet Çalık, Erol Ölmez, Ramazan Ömeroğlu

Belediye Meclis Üyeleri: Ahmet Orman, Aykurt Bozkurt, Osman Akbulut, Hasan Özdemir, Nizamettin Günay, Mahmut Yandık, İbrahim Çırpan, İsmail Ramazanoğlu, Mehmet Akbulak, Seyhan Dünmez, Ömer Cihan Kavak

CHP’NİN LİSTESİ:

Belediye Başkanları: Ahmet Çalık, Erol Ölmez, Ramazan Ömeroğlu

Belediye Meclis Üyeleri: İlker Ulusoy, Ahmet Kadı, Gülcan Güç Denizci, Gülcan Aksu, Özgür Çelik, Ramazan Senem, Ünal Akyüz, Akın Bilge Başaran, Emine Özkar, Baran Aydın, İbrahim Karnıaçık