- Spor

Elazığ'da tarihin seyirci rekoru

Çimentaş Elazığspor’un sahsında Efeler 09 SFK ile karşılaştığı Play-Off rövanş maçı Elazığ tarihinin en çok seyirci toplayan maçı olarak kayıtlara geçti.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Elazığ'da tarihin seyirci rekoru mask

TFF 3. Lig Play-Off 3. turunda sahasında Efeler 09 SFK’yı konuk ederek Play-Off finaline yükselme başarısı gösteren Elazığspor, tarihi taraftar rekorunu kırdı. 1967 yılında kurulan bordo-beyazlı camia tarihi boyuncu en fazla seyirci rekoruna Efeler 09 SFK maçıyla ulaştı. Müsabakayı 16 bin 689 taraftar tribünlerden takip ederken, bu sayı hem yeni Elazığ Atatürk Stadyumunun hem de Elazığ tarihinin taraftar rekoru olarak kayıtlara geçti.
# yeni, Atatürk

21 May 2024 - 15:41 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.340.729 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL