Hürriyet Çenesuyu ile poz verdi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclisi 2. oturumu toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezinde yapıldı. 17 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısında Türkiye Belediyer Birliği Meclis Üyesi seçimleri sorası yaklaşık 5 dakika süren meclis toplantısı sonrası İSU Genel Kurulu'na geçildi

SERTİF GÖKÇE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Meclis toplantısı 1. oturumunda Derince Belediyesi’nin markası olan Çenesuyu marka su yerine Sakarya Markası olan Mila marka suyun kullanılmasına Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe Çenesuyu'nu göremediği için üzüldüğünü belirterek, "Önümüzdeki mecliste ücretsiz ikram edebiliriz" demişti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise teklif için teşekkür ederek, teklifin güzel olduğunu dile getirdi.

ÇENESUYU POZU

Meclis toplantısında Çenesuyu Marka su masalardaki yerini almasıyla CHP Grup Başkan Vekili olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in basın mensuplarına poz verirken Çenesuyu ile poz vermesi dikkat çekti.