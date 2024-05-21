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Hürriyet Çenesuyu ile poz verdi!

Mayıs ayı meclisinde gündem olan Çenesuyu Markası suyun büyükşehir meclis toplantısından Çenesuyu marka suyun geri gelmesi sonrası İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet poz verdi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Hürriyet Çenesuyu ile poz verdi! mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclisi 2. oturumu toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezinde yapıldı. 17 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısında Türkiye Belediyer Birliği Meclis Üyesi seçimleri sorası yaklaşık 5 dakika süren meclis toplantısı sonrası İSU Genel Kurulu'na geçildi

SERTİF GÖKÇE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Meclis toplantısı 1. oturumunda Derince Belediyesi’nin markası olan Çenesuyu marka su yerine Sakarya Markası olan Mila marka suyun kullanılmasına Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe Çenesuyu'nu göremediği için üzüldüğünü belirterek, "Önümüzdeki mecliste ücretsiz ikram edebiliriz" demişti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise teklif için teşekkür ederek, teklifin güzel olduğunu dile getirdi.

ÇENESUYU POZU

Meclis toplantısında Çenesuyu Marka su masalardaki yerini almasıyla CHP Grup Başkan Vekili olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in basın mensuplarına poz verirken Çenesuyu ile poz vermesi dikkat çekti.
# İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Çenesuyu, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Meclis, türkiye, chp, tepki, dikkat, Derince Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

21 May 2024 - 15:43 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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