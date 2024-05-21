Kocaeli için tehlike çanları çalmaya başladı!

İSU Genel Kurulu kurumun Genel Müdürü Ali Sağlık’ın faaliyet raporu sunumu ile başladı. Rapordan Ali Sağlık Kış mevsiminde kar yağışının az olduğuna dikkat çekti. Barajların doluluk oranının önceki yıllara oranla daha az olduğunu ifade ederek su kıtlığı ile ilgili uyarılarda bulundu. Sağlık konuşmasında, “ Sinyal başladı. Biz çalışamalara başladık. Kocaeli’yi susuz bırakmayız ama genel kurulda İlçe Belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi ve vatandaşlardan bir ricam olacak. Yağış olmazsa zor bir dönem olacak.

“ARITILMIŞ SU KULLANMAYIN”

Park bahçe sulamalarında gri ve dönüşüm suyu kullanabiliriz. Belediyelerin hassasiyet göstermesini diliyorum. Vatandaşlarımız ise bağ bahçe sulamalarında arıtılmış suyu kullanmamalarını istiyoruz. Su tasarrufu konusunda tüm vatandaşlarımızın bir damla olmasını istiyoruz. Kocaeli’de 2 milyon insan yaşıyor. Bu yıl biraz daha duyarlı olunursa memnun oluruz. Suyun olması yetmiyor. Kocaeli’de su musluktan içilir. Her ay 372 noktadan 1000 numune alıp inceliyoruz” dedi.