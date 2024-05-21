Birleşik Metal, Özçelik- İş’in yetki tespitine itiraz edecek!

Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Bekaert İzmit Fabrikası’nın Özçelik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Bekaert Kartepe fabrikası ile birleşmesinin ardından yapılan yetki tespitine itiraz etmeye hazırlanıyor. İki hafta önce iki fabrikanın birleşmesinin ardından Özçelik-İş Sendikası yaptığı yetki başvurusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tespit yaptığını ve birleşmeden kaynaklı çoğunluğun kendilerinde olduğunu açıkladı. Bunun üzerine hem yetkiye hem de fabrikaların birleşmesine itiraz edecek.

YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ EDİLECEK

Birleşik Metal-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Bekaert fabrikalarının birleşmesi ile ilgili başlayan süreçte yaşanan usulsüzlüklere karşı itiraza hazırlanıyor. Çarşamba günü sendika binasında saat 11.00’de yapılacak olan basın toplantısında sendika iki fabrikanın birleşmesinde usulsüzlük olduğu gerekçesi ile birleşmeye ve Özçelik-İş Sendikası’nın yetki tespitine itiraz edecek. Sendika önümüzdeki süreçte konuyu yargıya da taşıyacak olan sendika tüm ortaya koyacağı iddiaları belgelerle tek tek açıklayacak. (Haber Merkezi)