Biz bugüne kadar detoks için özel kürler uygulamaya hiç ihtiyaç duymadık çünkü ekmeksiz, sağlıklı ve doğal besleniyor, hayatımızdan kimyasalları mümkün olduğunca uzak tutuyor ve düzenli olarak yaz kış terliyoruz. Kış aylarında da terlemek için egzersizin yanı sıra yaptığımız yatırım eve infrared sauna almak oldu.

Bize bir taraftan ekmek ve sağlıksız gıdaları yiyip, alkol içip detoks merkezlerinde detoks kürleri uygulamak doğru gelmiyor. O nedenle de bu tarz merkezlere gitmedik. Tek yaptığımız arada hamama gitmek olur. Dr. Gottfried’in detoksla ilgili yazısını aşağıda okuyabilirsiniz.

“Detoksifikasyon çok önemlidir. Bazen kilo vermeye çalışanlar için aranan eksik parça gibidir. Vücutta biriken kirliliğin temizlenmesi gerekir.

Vücut, doğal detoks sistemlerinin atma kapasitesinden fazla toksini yağ dokusunda saklar. Yağlar yakıldıkça toksinler kan dolaşımına geçer. Kilo verme hızlanırsa yağ dokusundan toksin salınımı da hızlanır. Özellikle kilo verme sırasında daha fazla salınan toksinleri bertaraf edecek bir yol bulmalıyız.

Ana akım tıp bizim fonksiyonel tıpta detoks için yaptıklarımızı genellikle eleştirir ve vücut kendi detoksunu yapar buna müdahale etmenin gereği yok der. Oysa aslında pek çok kişinin detoks yolları açık değildir.

Vücut detoksifikasyonu üç fazda yapar.

1- Faz 1

Karaciğer zararlı maddeleri enzimlerin yardımıyla parçalar, bileşenleri ayrışır.

2- Faz 2

Zararlı maddenin parçalanmasıyla ayrışan bileşenler suda çözünür hale getirilir.

3- Faz 3

Zararlı maddeler idrar, dışkı veya ter yoluyla vücuttan atılır.”

DETOKS (VÜCUTTAN TOKSİNLERİN UZAKLAŞTIRILMASI)

1- Temiz ve yağsız protein yiyin.

Beslenmede yeterli protein olmazsa karaciğer toksinlerin atıldığı faz 2 detoksifikasyonu tamamlayamaz.

2- Liften zengin gıdalar yiyin.

Pek çok diğer rolünün yanında lifler BPA ve diğer toksinleri bağlayarak vücuttan atılmasını sağlar. Liften zengin gıda konusunda avokado, zeytin ve nişastasız sebzeler akıllıca yapılmış seçimlerdir.

3- Kükürtten (sülfür) zengin gıdalar yiyin.

Detoks yolakları bolca kükürt minerali gerektirir. Brokoli, karnabahar, lahana gibi lahanagiller ailesinden sebzeler, özellikle brokoli filizi, soğan, sarımsak çok miktarda kükürt içerir.

4- Sağlıklı yağlar yiyin.

Her tür hastalığın altında inflamasyon yatıyor. Vücudun detoks için sağlıklı antiinflamatuar yağlara ihtiyacı var.

5- Filtre edilmiş su için.

Pek çok görevinden başka su toksinleri atar, hücresel enerjiyi, doku yapılarını ve besinlerin işlenmesini destekler. Basit bir karbon filtresi veya daha iyisi ters ozmos (reverse osmosis) filtreden geçen su için ki şehir suyunda bulunan ağır metal ve toksinleri vücudunuza almamış olun.

Dr. Sara Gottfried

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Sağlıklı Yaşıyoruz®

Kaynaklar:

(1) https://www.instagram.com/p/CnMttAkoIhD/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

(2) https://www.instagram.com/p/CnPSgMWo213/?igshid=YmMyMTA2M2Y=