21 May 2024 - 17:17- Asayiş G:

Sapanca'da ruhsatsız teleferik hattına mühür

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde geçen yıl hizmete giren 36 kabinli teleferik hattı, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi.

Demirören Haber Ajansı
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Sapanca'da ruhsatsız teleferik hattına mühür mask

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 2018'de yapımına başlanan, 2 istasyonlu, 36 kabinli teleferik hattı, geçen yıl haziran ayında hizmete girdi. Özel bir firma tarafından işletilen, 1,5 kilometre boyunca uzanan teleferik hattı, dün akşam saatlerinde Sapanca Belediyesi tarafından mühürlenip, kullanıma kapatıldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Sapanca Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Hasanpaşa Mahallemizde bulunan teleferik işletmesiyle ilgili yaptığımız incelemeler sonucunda, işletmenin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatına sahip olmadığını tespit ettik. Yapılan sözleşme gereği taahhüt edilen alan ve hizmetlerin tamamlanmaması (otopark ve yeşil alanlar) nedeniyle ruhsatın alınamadığı anlaşılmıştır. Bu sebeple, işletmenin faaliyetlerine geçici süre ile son verilmiş ve teleferik işletmesi mühürlenmiştir" denildi.
# tespit, Sakarya

21 May 2024 - 17:17 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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