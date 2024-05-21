Gençtürk ile Büyükakın arasında yolsuzluk tartışması!

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’ın Faaliyet Sunumu sonrası CHP grubu adına meclis üyesi Nazım Gençtürk söz aldı. Faaliyet Raporu kitapçığı ile ilgili imalarda bulunan CHP’li Gençtürk, “Doğrudan temin ile alınmış firma tarafından yapılmış. Yine aynı konuya girmeyeceğim. Basanın eline sağlık” dedi.

“YOLSUZLUĞUN BELGESİ OLMAZ”

Gençtürk’ü üslubundan ötürü eleştiren Büyükakın, “Uzman olduğunuz bir konu. Bir avukat olarak bu uslübu kullanığını için tebrik ediyorum. İtham etmeyin. Yolsuzluk hısızlı gibi hadsiz ithamlarda bulunmayın” demesine üzerine Geçtürk ise “Yolsuzluğun belgesi olmaz” şeklinde yanıt verdi.

RÜŞVET VE HIRSIZLIK TARTIŞMASI

Gençtürk’e tepki gösteren Büyükakın, “Böyle bir hadsizlik yok. Uslübunuza dikkat edin. Ben uslübuma dikkat ediyorum. Siz rüşvet ve hırslık ithamlarında bulunuyorsunuz. Demek ki uzman olduğunuz bir konu” dedi.