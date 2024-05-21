Volkswagen'in yeni nesil ticari araçları Yeniköy'de üretilecek!! Binlerce kişi istihdam edilecek

Ford Otosan , 2 milyar euroluk yatırım kapsamında yeniden tasarladığı Yeniköy Fabrikası'nda üretime başladı. Yeniköy Fabrikası hem içten yanmalı hem de elektrikli araçları üretebilecek bir fabrika olan Ford Otosan'ın mühendisleri tarafından tasarlanıp hayata geçirilen çok katlı mimarinin, üretimde verimliliği artırdığı belirtilirken, tesiste yapılan her bir TL'lik üretimin Türkiye’de üretimini ise 2.6 TL artırdığı belirtildi. Tesisin yıllık üretim kapasitesi 245 bin adet araç iken, yatırımlar tamamlandığında ise bu kapasite 405 bin adede yükselecek. Transit Custom'ın dünyadaki tek üretim merkezi olan Yeniköy fabrikası, Volkswagen'in yeni nesil 1 tonluk ticari araçlarının da üretim üssü olacak.

3 BİN 500 KİŞİYE İSTİHDAM

Ford Otosan'in Yenikoy fabrikasında yeni nesil Transit ve Tourneo Custom üretiliyor. Fabrika açıldığindandıe 3 bin 500’den fazla kişiye istihdam yarattı. Yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan’ın her bir TL'lik üretimi Türkiye üretimini 2.6 TL artırıyor. Şirketin Türkiye GSYH'ına yaptığı 1 TL'lik katkı ise, Türkiye GSYH'ına 3.3 TL olarak geri dönüyor/yansıyor.

YENİ NESİL ARAÇ

Yeniköy Fabrikası'nın gerektiğinde yüzde 100 kapasite transferi ile hem içten yanmalı hem de elektrikli araçları üretebilecek Türkiye’deki ilk ve tek fabrika konumunda olduğu bilgisi verildi. Fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 245 bin adet araç iken, planlanan yatırımlar tamamlandığında bu kapasitenin yıllık 405 bin adede yükseleceği ifade edildi. Yeniköy’de hattan indirilen ilk araç yeni nesil Ford Transit Custom olurken, Ford’un ikinci tamamen elektrikli ticari aracı olan ve Avrupa’da satışa sunulan E-Transit ve E- Tourneo Custom da bağlanabilirlik özellikleriyle Yeniköy’de üretiliyor. Ford ve Volkswagen’in stratejik ortaklığı kapsamında Volkswagen'in yeni nesil 1 tonluk ticari araçları da Ford Otosan'ın Yeniköy fabrikasında üretilecek. Böylece, ilk kez bir Volkswagen marka araç Türkiye'de üretilmiş olacak.