21 May 2024 - 17:37- Asayiş G:

Sanayi sitesinde toprak kayması: 2 işçi yaralandı

Tuzla’da Aslı Nemutlu Sanayi Sitesi'nde bulunan inşaat alanında, kanalizasyon hattı çalışmaları esnasında toprak kayması meydana geldi. Kayma sonrası 2 işçi toprak altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 2 yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Sanayi sitesinde toprak kayması: 2 işçi yaralandı mask

Olay saat 12.30 sıralarında Tuzla’da Anadolu Mahallesi’nde bulunan Aslı Nemutlu Sanayi Sitesindeki inşaat şantiyesinde meydana geldi.

İddiaya göre, şantiye alanına yakın bir noktada bulunan kanalizasyon hattında işçilerin çalışma yaptığı sırada toprak kayması meydana geldi. Kayma sonrası iki işçi toprak altında kaldı.

İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri toprak altında kalan işçileri kurtarma çalışması başlattı. Polis ekiplere şantiye alanında güvenlik önlemi alırken işçiler yarım saat süren çalışmanın ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Çalışmalara UMKE ekipleri de destek verdi. Polis ekipleri yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattı.
# çalışma, güvenlik, polis, işçi

21 May 2024 - 17:37 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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