- Eğitim

KOÜ'lü öğrenci, anlattığı derslerle öğrencilere İngilizceyi aşıladı

Kocaeli Üniversitesi-Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu/Halka İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinden İlayda Kandaz , proje dersi kapsamında alanında başarılı ve tüm Türkiye tarafından tanınan sanatçı Haktan Canevi, bilim insanı Profesör Doktor Oğuz Özyaral, yazar Selahattin Yusuf ve oyuncu Batuhan Uygul ile bir araya gelerek röportaj yaptı.

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KOÜ'lü öğrenci, anlattığı derslerle öğrencilere İngilizceyi aşıladı mask
KOÜ'lü öğrenci, anlattığı derslerle öğrencilere İngilizceyi aşıladı
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İlayda Kandaz, bu projeyle beraber yürüttüğü kampanya dersi kapsamında ise kampanya adı  ‘English 4 You’ ve ‘Think Positive Think English ‘ sloganı ile 10-13 yaş aralığındaki çocuklara 14 hafta boyunca toplamda 1325 dakika ingilizce dersi anlatarak ve çocuklara ingilizceyi sevdirerek kampanya sürecini tamamladı..

Yapılan röportajlar ile bu proje kapsamında ulaşılan isimlerin bilgi ve tecrübelerini toplum ile paylaşmasına vesile olduklarını kaydeden İlayda Kandaz anlattığı derslerle öğrencilerinin hayatlarına İngilizce bilmenin önemini aşılamaya çalıştığını, zihinlerine dokunmayı başardığı için oldukça mutlu olduğunu belirtti.

KOÜ'lü öğrenci, anlattığı derslerle öğrencilere İngilizceyi aşıladı

TEŞEKKÜR ETTİ

Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Dr. Ögr. Üyesi Oğuz Yavuzyılmaz tarafından 2012’de kurulan ve onun öncülüğünde sosyal sorumluluk alanında faaliyetlerine devam eden ‘’Anı Elinde Tutanlar’’ topluluğu altında böyle anlamlı projeleri hayata geçirmekten duyduğu mutluluğu dile getiren İlayda Kandaz yaptığı röportajlarında onu geri çevirmeyen sanatçılara, kampanya dersi kapsamındaki online derslerine katılan tüm öğrencilerine ve sevgili velilerine teşekkürlerini iletti.

21 May 2024 - 17:33 - Eğitim

Mahreç  İrem Güler

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