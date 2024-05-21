KOÜ'lü öğrenci, anlattığı derslerle öğrencilere İngilizceyi aşıladı

İlayda Kandaz, bu projeyle beraber yürüttüğü kampanya dersi kapsamında ise kampanya adı ‘English 4 You’ ve ‘Think Positive Think English ‘ sloganı ile 10-13 yaş aralığındaki çocuklara 14 hafta boyunca toplamda 1325 dakika ingilizce dersi anlatarak ve çocuklara ingilizceyi sevdirerek kampanya sürecini tamamladı..

Yapılan röportajlar ile bu proje kapsamında ulaşılan isimlerin bilgi ve tecrübelerini toplum ile paylaşmasına vesile olduklarını kaydeden İlayda Kandaz anlattığı derslerle öğrencilerinin hayatlarına İngilizce bilmenin önemini aşılamaya çalıştığını, zihinlerine dokunmayı başardığı için oldukça mutlu olduğunu belirtti.

TEŞEKKÜR ETTİ

Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Dr. Ögr. Üyesi Oğuz Yavuzyılmaz tarafından 2012’de kurulan ve onun öncülüğünde sosyal sorumluluk alanında faaliyetlerine devam eden ‘’Anı Elinde Tutanlar’’ topluluğu altında böyle anlamlı projeleri hayata geçirmekten duyduğu mutluluğu dile getiren İlayda Kandaz yaptığı röportajlarında onu geri çevirmeyen sanatçılara, kampanya dersi kapsamındaki online derslerine katılan tüm öğrencilerine ve sevgili velilerine teşekkürlerini iletti.