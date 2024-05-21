KOÜ ev sahipliğinde 11. EJER Kongresi

Bu yılki ana teması “Geleceği Tasarlamak: Eğitimde Yapay Zeka ile Değişen Paradigmalar ve Transhümanizm” olarak belirlenen 11. EJER Kongresi açılış törenine; Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Çelebi Öncü, Kongre başkanlarından Penn State Üniversitesi’nden Ord. Prof. Dr. Şenel Poyrazlı, Anı Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı Özer Daşcan, dekanlar, müdürler, akademisyenler ile öğrenciler katılım gösterdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrenin açılış konuşmalarında Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “21. yüzyılın hızlı teknolojik gelişmeleri, eğitim dünyasını da derinden etkilemekte ve yeniden şekillendirmektedir. Yapay zekâ ve transhümanizm kavramları, bu dönüşümün merkezinde yer almaktadır. Bu iki önemli alan, sadece eğitimde değil, insan yaşamının hemen her alanında köklü değişiklikler vaat etmektedir.” dedi.

Kongrede, farklı disiplinlerden akademisyenlerle birlikte, eğitimde yapay zekâ ve transhümanizm konularını derinlemesine tartışılacağını aktaran Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Ben de kıymetli mevkidaşlarım Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu’nun konuk olacakları Rektörler Paneline oturum başkanlığını gerçekleştireceğim. Bu tartışmaların, eğitimde yenilikçi çözümler geliştirmemize ve geleceği daha iyi tasarlamamıza büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Kongrenin herkese ilham vereceğini ve eğitim alanında yeni ufuklar açacağına inandığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Katılımınız ve katkılarınız için hepinize teşekkür ediyor, kongrenin düzenlenmesindeki emekleri nedeniyle Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Sayın Elif Çelebi Öncü’yü, düzenleme kurulu üyelerini, bilim kurulunu ve arka planda emek sarf eden tüm çalışma arkadaşlarımızı kutluyorum. Başarılı ve verimli bir kongre olmasını diliyorum.” dedi.

EJER Kongresi’nin ülkemizdeki önemli uluslararası kongrelerden birisi olduğunu belirten Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Çelebi Öncü, “İstikrarlı bir biçimde 11 yıldır devam eden, nitelikli olarak eğitim alanına katkılar sunarak günümüze kadar erişmiş bir kongreye fakültemizin 25. kuruluş yıl dönümünde ev sahipliği yapmanın da haklı gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Kongre başkanlarından Penn State Üniversitesi’nden Ord. Prof. Dr. Şenel Poyrazlı ise kongre hakkında bilgiler verdi. Çok sayıda davetli konuşmacının yer alacağını ve 700’ün üzerinde bildiri sunulacağını ifade eden Ord. Prof. Dr. Şenel Poyrazlı, “EJER Kongresi ülkemize çok büyük katkısı olmuştur, olmaya da devam edecektir.” dedi.

Anı Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı Özer Daşcan, 11 yıl önce başladıkları bu yolculukta bugün Kocaeli Üniversitesi’nde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Kongrenin verimli geçmesini dileyen Daşcan, Rektörümüz Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ile Dekan Prof. Dr. Elif Çelebi Öncü’ye kongreye ev sahipliği yaptıklarından dolayı teşekkür etti.

Açılış konuşmaları ardından, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğretim üyeleri tarafından müzik dinletisi düzenlendi. 3 günü yüz yüze son günü ise çevrimiçi yapılacak olan kongre kapsamında; çalıştaylar, paneller, söyleşiler yanı sıra davetli konuşmacılar ve Rektörler Paneli, Dekanlar Paneli gibi özel oturumlar da gerçekleştirilecek.