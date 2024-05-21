İl Kültür Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli'nin mancarlı pide, pişmaniye, Eşme ayva cezeryesi gibi yöresel ürünleri katılımcıların beğenisine sunacaklarını söyledi.Programa, Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Sedat Köse, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ve vatandaşlar katıldı.
- Hayatın İçinden
Kocaeli'de Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel ürünler tanıtıldı
İzmit ilçesindeki Kent Meydanı'nda düzenlenen programda, kentin yöresel lezzetleri tanıtıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Farklı Bakış - İş olsun torba dolsun etkinliği
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.