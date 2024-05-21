- Hayatın İçinden

Kocaeli'de Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel ürünler tanıtıldı

İzmit ilçesindeki Kent Meydanı'nda düzenlenen programda, kentin yöresel lezzetleri tanıtıldı.

Anadolu Ajansı
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Kocaeli'de Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel ürünler tanıtıldı mask
Kocaeli'de Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel ürünler tanıtıldı
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İl Kültür Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli'nin mancarlı pide, pişmaniye, Eşme ayva cezeryesi gibi yöresel ürünleri katılımcıların beğenisine sunacaklarını söyledi.Programa, Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Sedat Köse, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ve vatandaşlar katıldı.
# türkiye

21 May 2024 - 18:22 - Hayatın İçinden

Mahreç  Anadolu Ajansı

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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