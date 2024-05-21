Su baskını eleştirilerine Söğüt yanıtladı!

İSU genel kurulunda Ali Sağlık’ın memnuniyet anketlerinin yüksek olduğu söylemlerinde tepki gösteren CHP’li Meclis Üyesi Erkan Uygun aynı memnuniyet anketinin Körfez’de de yapılmasını istedi. Erkan Uygun “Tankerlerle içme suyu taşıyorsunuz 10 gün boyunca 10 mahalleye su vermediniz. 5 yılda 30 kilometre yağmur suyu çalışması yapmışsınız. Çok yoğun bir çalışma. Körfez Belediye Başkanı bilboarlarda Tahir Başkan’a ve Ali Başkan’a 400 milyon yatırım için teşekkür etmişti. 1 Hafta sonra Körfez Belediyesini su bastı. İSU müdürümüze yoğun çalışmalarından ötürü teşekkür ediyoruz.” Söylemleri ile kinayeli eleştirilerde bulundu.

AMERİKA’DA DA AVRUPA’DA DA OLUR

Uygun’un Körfez eleştirileri sonrası söz alan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “En büyük yatırımları alan ilçelerden biri Körfez ilçesi oldu. 5 yıl önce göreve geldiğimizde İSU Genel Müdürü ve Büyükşehir Başkanımız ile görüştüğümüzde Körfez’de altyapının eksikliğini analiz etmiştik. 5 yıllık dönemi içinde mahalle altyapılarını yenilenmesi için çalışma kararı alındı. Körfez’de de asbestli borular ile ilgili çalışmalar yapıldı. Zamanında bu teknoloji vardı. Tek zamanda yapılması mümkün değil. Meclis üyemiz bazı fotoğraflar gösterdi. Bir altyapı veya yağmursuyu planlanırken dünyanın kabul ettiği standartlar vardır. Bunun üzerinde yağış aldığında olur. Bu Amerika’da da Avrupa’da da olur. Hangi partili belediyede olursa olsun zaman zaman görüyoruz. Tüm şehirlerde olağan durumlar.

“3 GECE UYKU UYUMAKSIZIN..”

5 yıl önceye göre daha az sıkıntı yaşıyoruz. Sayın meclis üyemiz tankerlerle su doldurulduğu fotoğrafları gösterdi. Doğru Erkan kardeşim. Zaman zaman ana isale hattı yapılırken, asbestli borular yenilenirken arızanın giderilmesi kolay olmuyor. 30 yıl öncesinin teknolojini buydu. Bunların talimatı kolay olmuyor. Beton boru kırıldığında ne yapacaksınız? Bunu yapacak başka bir teknoloji yok. Varsa ve ortaya konulmuyorsa haklısınız. Tankerle su taşıma hadisesinde İSU çalışanları 3 gece uyku uyumaksızın hattın başında çalıştı” dedi.

“KENDİNDEN ÖNCEKİ BELEDİYE BAŞKANINI MI ELEŞTİRDİ?”

Tekrardan söz alan CHP’li Erkan Uygun, “Kendisinden önceki belediye başkanını mı eleştirdi. Kendisinde önceki belediye başkanı şimdi İSU’nun Genel Kurul üyesi” diye sordu.

SÖĞÜT YANITLADI

Kimseye eleştiri getirmedim. 30 sene önceki teknoloji buydu. BUnlar bugün döşenmedi. Yatırım programını İSU yapıyor. Yatırım çalışmaları önceki dönem de başlamıştı ve devam etti” dedi.