Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili şike iddiası Meclis gündeminde

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Ankaraspor-Nazilli Belediyespor’un berabere kalmasıyla Zonguldak Kömürspor küme düştü.

Ancak Ankara’daki maç için misafir takımın galibiyetine 17 Euro (591 Lira) oynanırken beraberliğe 30 bin 954 Euro (1 milyon 77 bin lira) bahis oynandığı anlaşıldı.

Şike iddiasını Meclis kürsüsünden dile getiren CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, “Yazık değil mi emek veren, ter döken futbolculara, cefakâr taraftarlara, Türk futboluna” dedi.

CHP’li vekil şunları söyledi:

ŞUT ATILMADAN MAÇ BİTTİ

"2. Lig Beyaz Grup’ta 37'nci haftada oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı tek bir şut dahi atılmadan bitti. Bu durum futbolun olağan akışına da asla uymadı.

Maç esnasında rakip takımın bir oyuncusu gol atmak üzere atağa kalkıyor ancak kaleci ve diğer defans oyuncuları tarafından azarlanıyor.

Kulüplerin beraberlik üzerine anlaştığı görülüyor ve bu beraberlikle alınan 1 puan nedeniyle Zonguldak Kömürspor da haksız yere küme düşüyor.

BERABERLİĞE 1 MİLYON BAHİS

Bu maçla ilgili bahis sitelerinin verilerini incelediğimizde ‘ev sahibi kazanır’ bahsine toplam 661 Euro yatırılmış, ‘misafir takım kazanır’ bahsine toplam 17 Euro yatırılmış fakat ‘beraberlik’ bahsine 30.954 Euro yani 1 milyon liranın üzerinde bir para yatırılmış.

SİYASETİN ARKA BAHÇESİ

Türkiye profesyonel ve amatör futbol liglerinde teşvik primi ve şike olayları ve hatır şikesi her dönemde var. Teşvik primi ve şike olaylarının çok az bir bölümü cezalandırıldı.

Türk futbolu hiç olmadığı kadar siyasileştirildi. Kulüpler neredeyse siyasetin arka bahçesi hâline geldi. Futbolseverler şeffaf bir Federasyon istiyor, kurulların ahbap çavuş ilişkisi ile oluşturulmadığı bir federasyon istiyor.”

Kaynak: sözcü