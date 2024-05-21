Ali Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması

Bakan Yerlikaya, tutuklanan emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporunun tamamlandığını duyurdu.

Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"BUNDAN SONRASI YARGIDA..."

İktidara yakınlığı ile bilinen A Haber'e yaptığı açıklamada Yerlikaya, "Emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporu tamamlandı, savcılığa teslim edildi, bundan sonrası yargıda..." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü'nde bazı üst düzey isimler görevden alınmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmaya ilişkin "Yargımıza güvenelim. Cumhuriyet savcılarımız her türlü iddiayı en ince ayrıntısına, detayına kadar inceler, araştırır, soruşturur ve yargının önüne getirir. Bu anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda yargımıza güvenelim. Tarafsız, bağımsız yargımız, sıfatı ne olursa olsun suç işleyenin, yanlış yapanın üzerine gidecektir" diye konuşmuştu.

Kaynak: cumhuriyet