AKP'li başkandan Hürriyet'in Çenesuyu pozuna tepki!

AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Samimiyetsizlik paçadan akıyor.Yıl, 2019: CHP İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in ilk dönemi, seçim kazanır kazanmaz aldığı ilk karar: Çenesuyu kullanımını yasaklıyor, İstanbullu Hamidiye suyu İzmit’e getiriyor.Yıl, 2024: Derince Belediyesi, CHP’ye geçince Fatma Hanım gülerek Çenesuyu ile poz veriyor.Her karara saygımız var ama en azından milleti kandırmaya çalışmayın. Sahte şirinliklere girip, vatandaşın gerçekten bunlara gülümsemesini beklemeyin."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.