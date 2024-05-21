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AKP'li başkandan Hürriyet'in Çenesuyu pozuna tepki!

Mayıs ayı meclisinde gündem olan Çenesuyu Markası suyun büyükşehir meclis toplantısından Çenesuyu marka suyun geri gelmesi sonrası İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet poz vermişti. Bu poza AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar'dan eleştiri geldi.

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AKP'li başkandan Hürriyet'in Çenesuyu pozuna tepki! mask
AKP'li başkandan Hürriyet'in Çenesuyu pozuna tepki!
AKP'li başkandan Hürriyet'in Çenesuyu pozuna tepki!
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AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Samimiyetsizlik paçadan akıyor.Yıl, 2019: CHP İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in ilk dönemi, seçim kazanır kazanmaz aldığı ilk karar: Çenesuyu kullanımını yasaklıyor, İstanbullu Hamidiye suyu İzmit’e getiriyor.Yıl, 2024: Derince Belediyesi, CHP’ye geçince Fatma Hanım gülerek Çenesuyu ile poz veriyor.Her karara saygımız var ama en azından milleti kandırmaya çalışmayın. Sahte şirinliklere girip, vatandaşın gerçekten bunlara gülümsemesini beklemeyin."

AKP'li başkandan Hürriyet'in Çenesuyu pozuna tepki!

AKP'li başkandan Hürriyet'in Çenesuyu pozuna tepki!
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21 May 2024 - 19:17 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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