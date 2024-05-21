Patlama, saat 16.30 sularında Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi 199. Sokak’ta yaşandı.İddiaya göre, ev sahibi Hüseyin B. ile bilinmeyen nedenle tartışan kiracı Atakan Aksu, 3 katlı binanın giriş katındaki dairenin doğal gaz vanasını açık bırakması sonucu meydana gelen gaz sıkışması nedeniyle ev havaya uçtu.Kapı ve pencerelerin parçalandığı, eşyaların sokağa dağıldığı patlama sonrası adrese çok sayıda, sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Patlama sonucu yaralanan kiracı Aksu, ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.Olayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.
- Asayiş
Ev sahibiyle tartışan kiracı evi havaya uçurdu
Bursa'da ev sahibi Hüseyin B. ile tartışan kiracı Atakan Aksu (40), dairenin doğal gaz vanasını açtı. Sıkışan gaz nedeniyle meydana gelen patlamada Aksu yaralanırken, evde büyük maddi hasar meydana geldi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.