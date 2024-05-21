Karayip Korsanları'nın yapımcısından heyecanlandıran açıklama: Johnny Depp geri mi dönüyor?

Disneyland'in aynı adlı cazibe merkezinden ilham alarak yaratılan ve sonunda gişe rekorları kıran Karayip Korsanları serisi, bugüne kadar yaklaşık 4,5 milyar dolar gelir elde etti.

Beş filmden oluşan serinin, altıncı bir yapımla yeniden başlatılması planlanıyor. Ancak, yeni filmin konusu ve oyuncu kadrosu hakkında ayrıntılar henüz açıklanmadı.

JOHNNY DEPP İÇİN BİR ŞANS VAR

Entertainment Tonight’a konuşan yapımcı Jerry Bruckheimer, Johnny Depp’in yeni filmde yer alması için hâlâ bir fırsat olduğunu belirtti. 80 yaşındaki ünlü yapımcı, Depp ile gelecekteki projelerde yer alması konusunda görüşmeler yaptığını ifade etti.

Amerikalı prodüktör, "Bana kalsa tabii ki," diyerek Depp'in seride olmasını çok istediğini belirtti. "O harika bir aktör ve iyi bir arkadaş. Onunla konuştum ama ne olacağını göreceğiz."

Karayip Korsanları serisinde yıllarca Jack Sparrow karakterini canlandıran Depp, rolüyle adeta bütünleşerek karakteri tanımladı. Eleştirmenler, serinin büyük başarısını Depp’in etkileyici performansına bağlıyor.