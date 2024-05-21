Yaş çay alımına kota getirildi

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü tarafından bugün dikkat çeken bir açıklama yayınlandı. Birinci sürgün alımlarının 4 Mayıs’ta başladığını ve serbest şekilde devam ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada “Çay hasadının 3-5 günde bitirilemeyeceğine” dikkat çekilerek kontenjan uygulanacağı duyuruldu.Üreticilerin acele etmeden günlük limitlere uygun şekilde yaş çay hasadı yapmasının kalite açısından önemli olduğunun vurgulandığı açıklamada kurumun günlük mubayaasının 12 bin tonun üzerine çıkmasının işletmeleri zorladığı belirtildi.

Bu kapsamda açıklamada, yarından itibaren kısa süreli olarak dekara 50 kilogram alım yaprak normal şartlara dönülmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada kısa süreli vurgusu yapılsa da bu uygulamanın ne zaman sona ereceğine dair bir ibare yer almadı.

YAŞ ÇAYIN ALIM FİYATI NE KADAR?

Tarım Bakanlığı 2024 yaş çay alım fiyatını belirlemiş ve 11 Mayıs tarihinde ilan etmişti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira olarak belirlenmişken, üreticilere verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak duyurulmuştu.

Böylece 2024 yılı yaş çay alım bedeli kilogram başında 19 lira oldu.

Çay üreticileri ise belirlenen kilogram fiyatına tepki göstererek fiyatın düşüklüğü nedeniyle yetkililere tepki göstermişti.