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6 katlı binanın çatısından düştü

İzmit’te bugün sabah saatlerinde 6 katlı bir binanın çatısında tamirat yaptığı öğrenilen Menderes Özten isimli vatandaş, çatıdan aşağı düştü

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
6 katlı binanın çatısından düştü mask

Olay, İzmit Tepecik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan 6 katlı bir apartmanın çatısında tamirat yapan Derinceli Ada Eksiz Oluk firmasının sahibi Menderes Özten, bir anda dengesini kaybederek çatıdan aşağı düştü. Beton zemine düşen Özten kanlar içinde kalırken olayı görenler ise durumu  sağlık ekiplerine bildirdi.

AĞIR YARALI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özten, ağır yaralı olarak hemen Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın yaşandığı apartmanın önünde güvenlik önlemleri alırken çatıdan düşen Özten'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
# sağlık, polis, güvenlik

21 May 2024 - 21:56 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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