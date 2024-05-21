6 katlı binanın çatısından düştü

Olay, İzmit Tepecik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan 6 katlı bir apartmanın çatısında tamirat yapan Derinceli Ada Eksiz Oluk firmasının sahibi Menderes Özten, bir anda dengesini kaybederek çatıdan aşağı düştü. Beton zemine düşen Özten kanlar içinde kalırken olayı görenler ise durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

AĞIR YARALI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özten, ağır yaralı olarak hemen Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın yaşandığı apartmanın önünde güvenlik önlemleri alırken çatıdan düşen Özten'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.