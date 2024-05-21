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PKK'nın sözde 'komutanı' yakalandı

Manisa’da terör örgütü PKK'ya yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütünün sözde 'özel kuvvetler birimi grup komutanı' F.E.H. (33), yakalanıp, tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı
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PKK'nın sözde 'komutanı' yakalandı mask

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK- PYD/PYG terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışması sonucunda, örgütün sözde 'özel kuvvetler birimi grup komutanı' F.E.H.'nin Manisa’da olduğu tespit edildi. 

Operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan F.E.H., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# tespit

21 May 2024 - 23:42 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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