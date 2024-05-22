ABD'li dev banka Merkez Bankası’nın faiz kararını açıkladı

ABD'nin en büyük bankalarından olan Morgan Stanley, yaptığı değerlendirmede parasal sıkılaştırmanın iç talep ve enflasyon üzerindeki gecikmeli etkilerini takip eden Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'de sabit tutmasını piyasa gibi kendilerinin de beklediklerini yazdı.

ENFLASYON VURGUSU

Mevcut parasal duruşun mart ayı sonundan bu yana net döviz pozisyonunda kayda değer iyileşmeye yol açtığına dikkat çeken Morgan Stanley, ancak bunun döviz kaynaklı enflasyon baskılarını azaltmak ve enflasyon beklentilerinde kademeli bir iyileşmeyi desteklese de iç talepte ve enflasyonda henüz belirgin bir yavaşlama görmediklerini de not düştü.

Morgan Stanley bu sebeple, PPK'nın 2024 sonu için yüzde 38-42 öngörülen enflasyonla mücadele yoluna yönelik risklere karşı daha fazla artış yapma imkanı için kapıyı açık tutmasını beklediklerini belirtti.

MERKEZ BANKASI YENİ ARAÇLARI DEVREYE SOKABİLİR

Morgan Stanley değerlendirmesinde, "Rezerv birikiminin devam edeceği beklentisiyle birlikte, TCMB'nin bankalar arası faiz ve TL mevduat faizlerini desteklemek için ek TL sterilizasyon araçları uygulamaya koyacağını düşünüyoruz. Bu durumun, net açık piyasa operasyonları fonlamasının tekrar pozitif bölgeye gelmesi için TL zorunlu karşılıklarının artırılması şeklinde olabileceğini de düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.