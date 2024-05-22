Kocaeli'ye yeni hakim ve savcılar atandı!

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK'nın adli yargı hâkim ve cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hâkim adaylarının, 20. Mayıs tarinde yapılan kura sonucuna göre yeni atamaya ilişkin kararname yayımlandı.

Buna göre adli yargıya 973 yeni hâkim ve cumhuriyet savcısı atanırken, idari yargıya da 71 yeni hâkim ataması yapıldı.

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