22 May 2024 - 00:46- Gündem G:

Kocaeli'ye yeni hakim ve savcılar atandı!

Hakimler ve Savcılar Kurulu Atama Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Kocaeli'ye yeni hakim ve savcılar atandı! mask

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK'nın adli yargı hâkim ve cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hâkim adaylarının, 20. Mayıs tarinde yapılan kura sonucuna göre yeni atamaya ilişkin kararname yayımlandı.

Buna göre adli yargıya 973 yeni hâkim ve cumhuriyet savcısı  atanırken, idari yargıya da 71 yeni hâkim ataması yapıldı.  

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# cumhuriyet, Ankara, yeni

22 May 2024 - 00:46 - Gündem

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