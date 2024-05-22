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Erdoğan, 1990 tarihli ‘Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü’nü yürürlükten kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1990 tarihli ‘Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü’nü yürürlükten kaldırdı. Bunun yerine ‘Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği’ yürürlüğe girdi.

Erdoğan, 1990 tarihli ‘Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü’nü yürürlükten kaldırdı mask

1990 tarihli 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' yürürlükten kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile bu tüzüğün yerine getirilen yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 24 Mayıs 1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ‘Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' yürürlükten kaldırıldı. Bunun yerine ‘Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği’ getirildi.
# yeni, AKP

22 May 2024 - 02:05 - Gündem

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