Erdoğan, 1990 tarihli ‘Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü’nü yürürlükten kaldırdı

1990 tarihli 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' yürürlükten kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile bu tüzüğün yerine getirilen yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 24 Mayıs 1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ‘Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' yürürlükten kaldırıldı. Bunun yerine ‘Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği’ getirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.