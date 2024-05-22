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Alpay Çakırcı, Zafer Partisi Derince İlçe Başkanı oldu

EMŞAV eski Kocaeli İl Başkanı Alpay Çakırcı, Zafer Partisi Derince İlçe Başkanı olarak görevlendirildi

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Alpay Çakırcı, Zafer Partisi Derince İlçe Başkanı oldu mask
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Geçtiğimiz hafta Zafer Partisi Kocaeli Teşkilatı’na katıldığı duyurulan Alpay Çakırcı, kısa bir süre sonra Zafer Partisi  Derince  İlçe Başkanı olarak atandı.

Eski EMŞAV Kocaeli İl Başkanı ve Elektrik Mühendisi olan Çakırcı’nın bu ataması, Kocaeli İl Başkanı Ender Oğuz tarafından sosyal medya üzerinden “Tartışmasız Türk milliyetçisi olan Alpay Çakırcı Derince İlçe Başkanımız olarak atanmıştır” ifadeleriyle duyuruldu. Oğuz, Çakırcı’nın partilerine ve kente hayırlı olmasını diledi.

ALPAY ÇAKIRCI KİMDİR?

1981 yılında Antalya'da doğan Alpay Çakırcı,  eğitim hayatına Yalova  Atatürk İlkokulu'nda başladı ve ardından ortaokulu Yalova Lisesi'nde, lise eğitimini ise İstanbul Yakacak Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimini Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde sürdüren Çakırcı, iki çocuk babasıdır ve ALTEKSAN firmasının kurucusu ve sahibidir. Aynı zamanda eski Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileler Vakfı Kocaeli İl Başkanı olarak hizmet vermiş, Kocaeli Haberdar Gazetesi'nin kurucusu ve sahibidir.
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22 May 2024 - 08:40 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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